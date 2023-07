Quito sobre alianza de Perú Libre con Fuerza Popular: No pueden estar enfrentándose y luego dándose las manitos

En diálogo con Exitosa, el congresista Jaime Quito criticó la alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular para conformar la lista a la Mesa Directiva del Congreso; y señaló que dicha unión genera confusión.

Jaime Quito brindó una entrevista exclusiva a "Exitosa Te Escucha" y confirmó que efectivamente renunció a la bancada y partido de Perú Libre.

"Yo he renunciado de forma irrevocable a una situación que consideró que no se puede engañar al pueblo, no se le puede mentir, se tiene que ser coherente con lo que se dice y se hace", mencionó.

Asimismo, expresó que la alianza entre los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre le genera mucha confusión, ya que hasta hace poco ambas tiendas tenían ideales distintos y los primeros hasta los tildaron de "comunistas".

"Me genera mucha confusión en el sentido de que no pueden estar enfrentándose y luego dándose las manitos, me parece que eso no es nada correcto en la política", agregó.