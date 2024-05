Rafael López Aliaga no descarta ser candidato presidencial 2026: "Con la casta caviar mafiosa no me voy a juntar"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió a todos en una conferencia de prensa al no descartar su postulación para las próximas elecciones presidenciales 2026 con su partido político Renovación Popular (RP).

El burgomaestre no dudó en responder a las especulaciones que giraron en torno al evento del que fue partícipe en Iquitos y aseguró que "sacará a patadas a los corruptos" para que el Perú sea una potencia mundial.

Durante su discurso dado dentro de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga reiteró que si ve que el Perú no avanza "con una ruta clara y de forma unida" no rechazará la idea de lanzar su candidatura para ser jefe de Estado.

"Sobre el último que esté acá día, eso ya depende de lo que yo tenga como análisis del país. Si yo veo que el país no tiene una unidad, no tiene una ruta clara. Sí voy a considerar ser candidato", señaló en conferencia de prensa.

A su vez, resaltó que tiene "todo el derecho para usar su tiempo libre para ocuparse de acciones partidarias". Ello tras las polémicas licencias que pidió para los días 22 y 23 de mayo, a cuenta de su descanso físico vacacional "recomendado por su doctor".

"Los días que pido vacaciones, tengo el derecho de hacer acción partidaria, para eso está la democracia y los liderazgos políticos", recalcó, mientras era aplaudido por algunos de sus simpatizantes.

En tal sentido, López Aliaga indicó que agradecía a la población de Iquitos por promocionarlo como futuro candidato, pero considera que antes necesita estar preparado para tener un buen plan de Gobierno al lado de "un equipo competente".

"Allí (Iquitos) la gente lanzó a 'Porky' como candidato. Yo dije claramente allá que un lanzamiento como presidente es un tema que en este momento no se puede hacer. El Perú se merece un lanzamiento cuando sea el momento. Lo que estoy buscando es una alianza, pero hasta ahora no veo esa afinidad. Con la casta caviar mafiosa no me voy a juntar", concluyó.