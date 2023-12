"Remoción de miembros de la JNJ no merece obediencia", asegura abogado de Inés Tello

Omar Cairo, abogado de Inés Tello, señaló que si el pleno del Congreso aprueba remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta decisión no merecerá ser obedecida.

Desde Palacio Legislativo, a unas horas de debatirse la moción interpuesta por Renovación Popular (RP) contra los magistrados de la JNJ, la defensa legal argumentó que la supuesta postura del Parlamento sería un "abuso manifiesto", por lo que los jueces están facultados a no acatar lo dispuesto por la representación nacional.

En ese sentido, mencionó que el citado panorama sería similar a lo vivido el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando las instituciones y funcionarios no permitieron el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

"Cuando hay un acto de abuso manifiesto, no merece obediencia. Es lo mismo que pasó el 7 de diciembre, no se le obedeció al señor Castillo. En mi opinión no se debe acatar", expresó.