Rosángella Barbarán cita erróneamente a Susel Paredes para defender a Lizarzaburu por comentarios sexistas

La congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán, defendió a su colega Juan Carlos Lizarzaburu, quien fue suspendido por haber emitido comentarios sexistas contra Patricia Juárez. Según mencionó, Susel Paredes también habría sostenido ese tipo de palabras; sin embargo, no ha recibido sanción.

Durante una reciente sesión en el Pleno del Congreso, la parlamentaria del partido 'naranja' pidió la palabra para citar erróneamente las declaraciones que, en algún momento, dio Susel Paredes sobre lo ocurrido con Lizarzaburu.

En ese sentido, Barbarán afirmó que su colega de la bancada de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú dijo 'explícitamente' que todos los hombres del Congreso 'la tienen chiquita', haciendo clara referencia al miembro viril de estos.

"Cuando sucedió lo del congresista que fue denunciado (Juan Carlos Lizarzaburu), ella lo dijo explícitamente: 'Yo les he visto, yo les he visto, refiriéndose al miembro viril de los varones del Congreso, yo les he visto a todos y les puedo decir que la tienen chiquita' ¿Disculpe eso no tiene sanción? Eso lo ha dicho la congresista", manifestó frente a sus colegas que se encontraban presentes en el Parlamento.