Salhuana califica de "anecdótico" el comunicado del Congreso sobre la muerte de Andrea Vidal

Eduardo Salhuana se refirió al comunicado emitido por el Congreso, en donde se hizo referencia a la muerte de Andrea Vidal. El presidente del Parlamento consideró que este pronunciamiento, en donde atribuyeron el deceso de la ex trabajadora legislativa al sicariato, responde a un asunto "anecdótico", y que no tendría mucha relevancia.

En declaraciones para la prensa, se le consultó a Salhuana Cavides si acaso autorizó tal mensaje, debido a que la publicación indicó que el ataque no estaba dirigido a Vidal, sino al conductor del vehículo donde se encontraba. Además, el comunicado precisa que ella fue víctima del sicariato, basándose en un análisis balístico realizado por la Policía Nacional del Perú.

Frente a la polémica afirmación, el titular del Parlamento explicó que esto no tiene mayor relevancia, ya que tal información había sido difundida en diversos medios y en las plataformas sociales. Por ello, consideró que el mensaje del Poder del Estado a su cargo podría resultar intrascendente, debido a que no ha revelado nuevos datos.