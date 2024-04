Salvador Heresi cuestiona denuncia constitucional en su contra: "No tiene sustento legal"

El excongresista de la República, Salvador Heresi, cuestionó la denuncia constitucional presentada en su contra por la Fiscalía de la Nación y aseguró que "no tiene sustento legal".

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de San Miguel indicó que dicha denuncia estuvo archivada desde el 2011 por el Ministerio Público por haber descartado la existencia de un desbalance patrimonial, ello por medio de tres peritajes.

Asimismo, Heresi afirmó que la denuncia constitucional en su contra infringe el debido proceso y negó que exista algún desbalance patrimonial no justificado.

"La denuncia ahora presentada no tiene sustento legal ni constitucional porque infringe el debido proceso al no respetar los principios de Cosa Decidida y al Nebis in Idem (ninguna persona puede ser investigada dos veces por los mismos hechos), vulnerado mis derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (...) rechazo categóricamente la posibilidad de la existencia de algún desbalance patrimonial no justificado", agregó.