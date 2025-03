Santiváñez admite error de su vocero por confirmar muerte de menor y promete que "no volverá a suceder"

l ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció en exclusiva para Exitosa sobre el reciente error cometido por el vocero de su cartera, Carlos López Aedo, quien informó erróneamente que un joven herido durante una balacera en Chosica había fallecido.

En diálogo con Karina Novoa para el programa Informamos y Opinamos, el titular del Mininter explicó que el vocero se ha disculpado en reiteradas ocasiones por la difusión de información errónea. Asimismo, aseguró que, en el transcurso de la tarde, la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó contacto con la familia del joven para continuar con la investigación.

Además, el ministro señaló que se han tomado medidas internas para evitar la propagación de información errónea en el futuro. Destacó que el equipo de comunicaciones del ministerio deberá verificar con mayor rigurosidad los datos antes de hacerlos públicos.

La madre del adolescente baleado pidió al ministro Santiváñez que se acerque al lugar de los hechos para conocer de primera mano la realidad del caso. Entre lágrimas, lamentó que su hijo haya perdido parte de sus órganos debido a la gravedad del ataque.

"Que el señor ministro se acerque a la realidad del caso. Mi hijo se encuentra muy grave en estos momentos y ya no cuenta con partes de sus órganos. Por favor, señor ministro, haga su trabajo. Vaya al lugar de los hechos para que obtenga información exacta y no se difundan cosas que no son ciertas (...) Me encuentro recaudando fondos para los gastos y ver en las noticias que mi hijo estaba muerto nos afectó profundamente", expresó la madre del joven.