Séptimo retiro AFP: Comisión de Economía del Congreso debatirá hoy desembolso de 4 UIT de fondos

La Comisión de Economía del Congreso debatirá y votará en la sesión de hoy, miércoles 13 de marzo, el posible retiro de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

De aprobarse, el predictamen de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano pasará al Pleno del Parlamento, que definirá si el desembolso de S/. 20, 600 entra a disposición de los aportantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Justamente, el congresista de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, rechazó que no todos puedan acceder al retiro, pese a que una semana atrás se vio el clamor popular de miles de personas que marcharon con dirección a Palacio Legislativo para demandar el urgente retiro.

A detalle, el proyecto establece que solo podrán acceder al retiro quienes estén desempleados por un periodo de medio año; es decir, aquellos que no cuenten con aportes por al menos seis meses consecutivos hasta el 31 de diciembre del 2023.

Contrariamente, los que califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) no pueden solicitar el desembolso de sus contribuciones.

Ante dicho panorama, Luna Gálvez adelantó que insistirá en el retiro sin condición. "Los peruanos necesitamos de nuestro dinero para cubrir las necesidades de nuestras familias y para salir adelante. Queremos decidir sobre nuestro dinero; queremos, ante la ineficiencia del gobierno para superar la brutal recesión, que nos dejen reactivar nuestra economía con nuestro dinero", alegó.

A horas de debatirse la iniciativa en el grupo de trabajo liderado por el congresista César Revilla, el ministro de Economía, José Arita, se mostró en contra de esta. Según indicó, muchas personas no tendrán fondos necesarios para afrontar la etapa de la adultez mayor.

"Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez", declaró.