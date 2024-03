Ministro de Economía rechaza un nuevo retiro de AFP: "Los perjudicados somos todos"

El ministro de Economía, José Arista, se mostró en contra de un nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y consideró que ello no beneficia a ningún ciudadano.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuntó que, actualmente, de diez pensionistas "originales" solo dos o tres de ellos cuenta con un fondo de pensiones.

"Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez", declaró.