"Si no accionan bien, no voy a tener contemplación": Nuevos audios de congresista María Cordero salen a la luz

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, continúa siendo cuestionada por los recortes de sueldo que realizaba a sus trabajadores. Este último domingo, el dominical "Punto Final" reveló nuevos audios que empeoran su situación.

Como se recuerda, hace una semana se hizo pública la denuncia de un extrabajador de la parlamentaria, quien afirmó que Cordero le exigía hasta el 75% de su sueldo a través de Braden Paredes, operario del Congreso.

En los nuevos registros, los cuales datan de agosto del 2022, se le escucha a la legisladora argumentar que su pedido se basa en que el partido Fuerza Popular les pediría dinero a sus congresistas.

"Hay gente para cambiar ahorita y lo puedo hacer. Piensen bien lo que están haciendo. Si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no, no tendré consideración. El partido nos cobra a nosotros. Nosotros también pagamos. O sea yo pago, ¿y ustedes por qué no van a pagar?", menciona.

Asimismo, dentro de los audios que grabó el denunciante, Cordero se muestra severa y expresa cierto tono de amenaza para que sus trabajadores acaten sus órdenes.

"Acá nadie tiene por qué molestarse, porque tienen varios meses trabajando. O sea, quiere todo, no es así, pues", se le escucha decir.

Nuevos audios de María Cordero

La parlamentaria María Cordero también exigió a uno de sus trabajadores que le diera "el dinero que sobraba" de los gastos de representación.

Papel de Braden Paredes

De acuerdo a Punto Final, Braden Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso, actuaba de intercesor entre la congresista y los trabajadores en muchas ocasiones; así ocurrió en noviembre del año pasado, cuando "dejó las cosas claras" a uno de los empleados.

"Los bonos, todo es para ella. Para que no dudes de mí, ella sabe absolutamente todo. Mira lo que viene: 50% de la gratificación de diciembre. Viene el 50% del bono grande, hay dos bonos. No sé cuánto te tocará, uno 16 mil, otro 12 mil. Te tocará cuatro en una, ocho en otra. Lo que te den", le dice Paredes.

Investigación

En tanto, el Ministerio Público ya abrió una investigación en contra de María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión. El caso incluye a Paredes como presunto cómplice en el recorte de sueldo a los trabajadores.

Hasta el momento, al menos cinco congresistas han sido acusadas del mismo delito: Rosío Torres, Katy Ugarte, Heidy Juárez, María Cordero y Magaly Ruiz.