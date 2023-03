¿Jefe tóxico? Abogado revela las tácticas que usan los jefes para que sus empleados renuncien

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ryan, un abogado laboral de San Diego, es conocido en la plataforma de TikTok por subir videos donde da consejos y asesoría legal, pero uno de ellos causó sensación entre sus seguidores: "¿y si tu jefe te está preparando para fracasar?".

Según lo que señala en el clip, los jefes hacen de todo para complicar la vida de un empleado hasta el punto de que sea considerado "tan miserable", que e vea en la obligación de renunciar. Indicó que una de las tácticas es "agregar muchas responsabilidades" y "expectativas imposibles" al trabajador.

"Cuando un jefe no tiene las agallas para despedirte porque sabe que su razón es ilegal, podría usar este truco en su lugar. (...) Querrán que renuncies para que no puedan decir que te despidieron injustamente y no tendrán que pagar el desempleo", agregó.

Ante este caso, indicó que lo mejor que puede hacer el trabajador es tener un registro de todo lo que se le ordene hacer como enviar un correo electrónico al jefe indicando que la nueva tarea es "imposible".

Seguidores reaccionan

Ante el video subido por Ryan (@attorneyryan), los seguidores no dudaron en dejar sus comentarios.

"Muchos lugares simplemente reducirán el horario para que no puedas permitirte quedarte. Es difícil probar por qué lo están haciendo", "o cuando rotan a los gerentes y te promueven a un nuevo puesto con un pésimo jefe. He estado ahí. Tuve que irme. Hice lo mejor que pude", "o darte una mala calificación al final de cada proyecto haciéndote sentir como un fracaso para que no regreses", "como administrador profesional, esto es extremadamente difícil ya que agregan cada pequeño detalle a la publicación del trabajo como "ayudar con esto, etc. para cubrir todas las bases", "el rastro del correo electrónico es brillante, especialmente los recursos humanos enviados, pueden alegar ignorancia", "mi jefe está haciendo esto actualmente", "establecí mis límites con la semana de contabilidad uno después del primer correo electrónico de sobrepaso. Nunca más me llegó ese correo", acotaron en TikTok.

"Como administrador profesional, esto es extremadamente difícil ya que agregan cada pequeño detalle a la publicación del trabajo como "ayudar con esto, etc. para cubrir todas las bases", preguntaron algunos.

Mientras que otros usuarios indicaron que sus jefes hicieron muchas cosas para tomar represalias en contra de ellos. "Tuve este problema. Aprendí por las malas que borraron mis correos electrónicos de tres meses automáticamente, perdiendo el control del rastro en papel", comentó una persona.