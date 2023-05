Sigrid Bazán acusa al gobierno de Dina Boluarte de eliminar a sus opositores: "Es una dictadura"

En entrevista con Exitosa, la congresista de la República, Sigrid Bazán, señaló que el Gobierno de Dina Boluarte ha ido eliminando a sus opositores, por lo que calificó su mandato como una dictadura. Además, la parlamentaria asegura que esto no lo dice solo ella, sino también expertos en Ciencias Políticas.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la politóloga peruana utilizó dicho calificativo tras referirse a las relaciones que se rompieron con otros países latinoamericanos durante el periodo presidencial actual.

En esa misma línea, Sigrid Bazán señaló que, para ella, el Ejecutivo no ha actuado adecuadamente ante las críticas hechas por gobiernos de otros países latinoamericanos. La congresista indicó que la jefa de Estado debe evaluar los aspectos que se deben mejorar en materia de relaciones internacionales, ya que debe primar los beneficios que recibe el Perú de las relaciones internacionales quebrantadas.

"Hay comentarios que no han sido del agrado de este gobierno, sin duda. Si yo me pusiera en los zapatos de un gobierno que no está recibiendo buenas críticas, en lugar de sacar a los embajadores, sabiendo que son importantes para el país, no voy a darles una patada para que se vayan, al contrario", indicó.