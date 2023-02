Sigrid Bazán sobre renuncia de Raúl Molina: "El Gobierno de Dina Boluarte se cae a pedazos"

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán Narro, se refirió acerca de la salida del jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Raúl Molina Martínez.

En ese sentido, Bazán Narro señaló a través de sus redes sociales que la salida de Molina, supone el deterioro del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra y de la conformación de su Consejo de Ministros, tras la renuncia de diversos titulares de las carteras en dos meses de gestión.

De acuerdo a ello, la legisladora sostuvo que diversos funcinarios están dando un paso al costado del Poder Ejecutivo. "Primero su Gabinete, ahora sus técnicos. El gobierno de la señora Boluarte Zegarra se cae a pedazos", apuntó.

¿Qué dijo Molina?

En horas de la mañana, el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Raúl Molina Martínez presentó su dimisión al cargo, luego de aseverar que no es el "asesor indicado" para Dina Boluarte Zegarra.

"Traté de poner mi mejor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos, pero no parezco ser el asesor principal que usted quiere. Siendo así, he concluido que, desde fuera del gobierno, puedo hacer más por las reformas que el país requiere impostergablemente, por tanto, por medio de la presente, presento mi renuncia al cargo de Jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República que usted me confió", apunta la misiva dirigida al Despacho Presidencial.

Por otra parte, exhortó a la mandataria a velar por escuchar las demandas de la población. Además, lamentó que, hasta el momento, no se hallan obtenido pruebas y se determinen a los responsables de las más de 50 muertes acontecidas durante las protesta desde diciembre de 2022.

"Con el debido respeto, Señora Presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios, y respóndale como Jefa de Estado, más que como jefa de Gobierno".