Tania Ramírez a Flor Pablo: "Si quieres ser presidenta espérate a que se convoque a elecciones y participa"

A @FlorPabloMedina le digo: si quieres ser Pdte espérate a que se convoque a elecciones y participa, no pretendas dinamitar sucesión constitucional para ser @FSagasti 2. Gana en las urnas, que la turba asesina no te encumbre, sobre sangre derramada no se llega al poder. pic.twitter.com/LGT07s2pb6