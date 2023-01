Tania Ramírez tras votar en contra del adelanto de elecciones para octubre 2023: "No voy actuar por presión"

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Este sábado, Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, explicó mediante sus redes sociales las razones por las cuales votó en contra del adelanto de elecciones para octubre del 2023, pese a que su bancada votara a favor de la propuesta.

La congresista señaló que la fórmula presentada por su colega de bancada, Hernando Guerra, contemplaba que los comicios se realicen en octubre del 2023, lo cual implicaba que el presidente y los congresistas concluyan su mandato en diciembre de este año. "Además nuevos congresistas y presidente asumirían en enero del 2024 y culminarían julio del 2029, es decir mandato sería de 5 años y 7 meses", señaló.

En su cuenta de Twitter, la congresista fujimorista recordó que votó a favor de la primera propuesta, la cual planteaba elecciones para abril del 2024, la misma que logró aprobarse en una primera votación. "Los plazos permitían reformas que permitan elecciones con nuevas reglas", mencionó.

"nos iremos, ¡sí! pero con responsabilidad, no el 2023, sino con reformas. Ir a elecciones generales sin darle al país mínimas reformas que garanticen que crisis ocurridas en 2000, 2019 y 2021 no vuelvan a ocurrir, es irresponsable y no aporta nada al fortalecimiento de la institucionalidad", escribió.

Ramírez García también señaló que los congresistas se irán "dejando un marco legal electoral que garantice paz, desarrollo y bienestar al país".

"Siempre voy a estar de lado de la Constitución y la Ley, no voy actuar por presión. Basta de hacerle el juego a políticos que promueven la violencia para conseguir poder. Si quieres ser presidente(a) o Asamblea Constituyente consíganlo en las urnas no en la calle con muertes", concluyó.