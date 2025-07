¿Víctor Andrés García Belaunde postulará a la presidencia? Esto fue lo que dijo

24/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde, popularmente conocido como 'Vitocho', dialogó con Exitosa, y brindó detalles en relación a la coyuntura sociopolítica que viene viviendo el Perú.

En entrevista con Nicolás Lucar, para Hablemos Claro, el exparlamentario señaló que José Cueto sería el candidato indicado para asumir la titularidad del Parlamento, ya que es una persona que podría levantar el prestigio del Legislativo, el cual se encuentra en 0%. Mientras que Jerí , acusado de violación, terminaría por hundir la baja reputación del mencionado poder del Estado.

¿'Vitocho' presentará su precandidatura a la presidencia?

Ante la cercanía de las elecciones presidenciales 2026, García Belaúnde indicó que está evaluando presentar su precandidatura presidencial por Acción Popular y afirmó que tiene intenciones de "ayudar al país".

'Vitocho' señaló que, pese a que para él, dos o tres meses en conceptos políticos es mucho tiempo, tiene la intención de participar en el proceso.de la mano del partido de la lampa. Sin embargo, de darse esto, tendrá que competir contra Alfredo Barnechea, quien ya ha presentado su precandidatura por la agrupación acciopopulista.

García Belaúnde respalda tren Lima-Chosica

Durante su intervención para nuestro medio, el exparlamentario señaló que es necesario la implementación de un servicio de trenes que cubra la ruta Lima-Chosica, tal como lo ofrecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

No obstante, argumentó que el alcalde capitalino no debería pelearse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ya que la funcionabilidad del sistema ferroviario depende de esta cartera.

Subrayó que un pedido municipal no es suficiente para aprobar una obra, puntualizando que es imposible que el sistema ferroviario funcione antes que se acabe el periodo gubernamental del burgomaestre.

"El tren Lima-Chosica es fundamental, pero hay que hacerlo con mejores términos y mejores comunicaciones'', declaró 'Vitocho'.

Acción Popular no debería participar en lista de José Jerí

En tal sentido, el excongresista se refirió a la integración de Ilich López en la lista liderada por José Jerí. Sobre ello, indicó que espera una reflexión de parte de la bancada de Acción Popular para no postular en la lista de Jerí. "En mi opinión, no debería".

"No tengo relación con la bancada, no sé lo que ellos piensan, no sé lo que ellos han acordado, pero me parece que como partido desde fuera, yo recomendaría no integrar esa lista parlamentaria", enfatizó García Belaunde.

De esta manera, se conoció que Víctor Andrés García Belaunde podría presentar su precandidatura por Acción Popular para las próximas elecciones del año 2026. De ser así, tendrá que enfrentarse contra Alfredo Barnechea.