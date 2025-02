Vladimir Cerrón defiende su clandestinidad: "Mi resistencia es parte de la futura victoria"

27/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

Vladimir Cerrón recurrió nuevamente a sus redes sociales para referirse a las críticas en su contra. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre compartió un peculiar mensaje, en donde aseguró que su estatus como prófugo de la justicia forma parte de un proceso que lo llevará hacia la "futura victoria".

Vladimir Cerrón se defiende desde la clandestinidad

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Cerrón Rojas respondió a un mensaje emitido por el ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, quien no solo lo criticó duramente, sino que también cuestionó la llegada de su partido político al Gobierno. "No soy un prófugo de la justicia, ni propongo el hambre y postración, como políticas de gobierno. Perú Libre, resultó ser el compañero de viaje de la derecha más rancia y mercantilista del Perú", expresó Belaúnde.

Frente a esto, el excandidato a la vicepresidencia expresó que su estatus clandestino no representa ningún tipo de perjuicio al proletariado ni tampoco a los empresarios del país, sino más bien a quienes son parte de lo que él llama una "oligarquía". Además, destacó que ser prófugo es parte de una "resistencia", la cual le permitirá alcanzar sus objetivos políticos.

"Mi clandestinidad no perjudica al obrero, al campesino, a la clase media emergente, ni al empresario nacional, sino a la oligarquía empresarial y banquera. Mi resistencia es parte de la futura victoria", manifestó Vladimir Cerrón en su plataforma social.

Vladimir Cerrón cumplió 500 días prófugo

Cabe destacar que el último 17 de febrero, Vladimir Cerrón cumplió 500 días en la clandestinidad. Al mantenerse al margen de la ley, el Ministerio del Interior, desde septiembre de 2024, estableció una recompensa de 500 mil soles por información que conlleve a su captura.

Incluso, el jefe del Estado Mayor de la PNP, General Óscar Arriola, aseguró que la Policía Nacional del Perú continúa trabajando en la captura de Cerrón. "Nosotros estamos haciendo todo para capturarlo y lo vamos a demostrar", mencionó en diálogo con Canal N.

Cabe destacar que, además de otros asuntos pendientes con la justicia, la Fiscalía de la Nación solicitó recientemente una pena de veinticinco años de prisión contra el político. Cerrón Rojas es señalado por haber incurrido en presuntos delitos de afiliación al terrorismo y obstrucción a la justicia.

Recompensa por Vladimir Cerrón

Pese a esto, Vladimir Cerrón continúa manifestándose a través de sus redes sociales. Recientemente, el prófugo de la justicia señaló que estar en la clandestinidad es un paso para conseguir sus objetivos en la política.