"No me voy a callar": Óscar Arriola querellará a Harvey Colchado por declaraciones sobre generales PNP

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ha decidido emprender acciones legales contra el exoficial Harvey Colchado tras las duras acusaciones que este último lanzó sobre varios generales de la institución.

"Viene este señor y empieza a lanzar cosas ahora que está en el retiro pero en la parte que el dice que el averiguo y que hay generales que pagaron su ascenso, hay documentos de ellos, yo no desconozco ni apaño a nadie, el dice que el 30 % son honestos yo no me voy a callar, lo estoy denunciando por difamación", aclaró Óscar.