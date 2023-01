Vladimir Cerrón: Impresionante ver cómo congresistas de derecha, defensores de los ricos, no quieren dejar su curul

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo este martes que es "impresionante" ver como los congresistas de derecha no tienen intensiones de dejar sus cargos; ello en el marco de la iniciativa que se debatirá en el Parlamento, para adelantar las elecciones generales al 2023.

Inclusive, el líder perulibrista se animó a mencionar algunos de los apellidos de los legisladores a los que considera dentro del mencionado grupo de "derechistas"; entre los cuales señaló a los parlamentarios de Renovación Popular, Jorge Montoya y José Cueto; así como también a la integrante de la bancada de Fuerza Popular, Tania Ramírez.

Tras ello, Cerrón Rojas dijo que, a dichos congresistas, en la izquierda los califican como "misios de derecha" porque - según afirmó - son conscientes de que, fuera del Poder Legislativo, los personajes más adinerados del país "ya no los necesitan".

"Impresionante ver cómo los congresistas derechistas, defensores de los ricos, Montoya, Cueto, Ramírez, etc., no quieren dejar su curul. A esto en la izquierda le llamamos 'misios de derecha', saben que fuera de este poder, los ricos ya no los necesitan", escribió el también exgobernador regional de Junín en su cuenta oficial de Twitter.

Congreso reanuda hoy el debate

Es importante señalar que el Congreso de la República informó ayer, lunes 30 de enero, que la sesión del Pleno se reanudaría hoy a las 11:00 horas, ello a fin de retomar el debate del proyecto de adelanto de elecciones para el 2023.

Así se dio a conocer a través de un comunicado, esto luego de que el presidente del Parlamento, José Williams, suspendió la sesión en la que se aprobó la reconsideración a la votación de la citada reforma constitucional.

Tras la votación de la reconsideración, el proyecto de ley de adelanto de elecciones para el año 2023 pasó a un cuarto intermedio a pedido del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, a fin de llegar a un consenso sobre la iniciativa.