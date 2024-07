Wilfredo Oscorima niega haber ocultado reuniones con Dina Boluarte, pese a que no fueron registradas

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, acudió al Congreso de la República para presentarse ante la Comisión de Fiscalización y responder por el polémico caso 'Rolex' que involucra a la presidenta Dina Boluarte.

En medio de su presentación, el presidente del grupo de trabajo, Segundo Montalvo, le consultó respecto al porqué ocultó las visitas que le hizo a la dignataria en Palacio de Gobierno.

"No se oculta nada señor presidente, las visitas se hacen oficialmente y por tanto no tengo nada que responder al respecto", expresó el apodado 'wayki'.

Según 'Ojo público', hubo hasta cinco reuniones entre Boluarte y Oscorima que no fueron anotadas oficialmente. La primera de ellas fue el 8 de febrero de 2023. En esta cita también participaron aproximadamente 90 alcaldes provinciales y distritales.

La siguiente sesión fue el 6 de marzo del mismo año, donde además asistieron 40 alcaldes para coordinar proyectos de desarrollo.

Asimismo, hubo otra el 20 de marzo de 2023 en el que también participaron representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda (Minvivienda), así como el viceministro de gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ni uno de ellos fue anotado.

La cuarta sesión tomó lugar el 3 de agosto de 2023, una semana después de que el Ejecutivo autorizara presupuesto adicional de aproximadamente S/15,8 millones para obras de la Carretera Luricocha. El último encuentro tuvo como fecha el 31 de diciembre de 2023.

El gobernador de Ayacucho paralelamente volvió a sorprender a los integrante de la comisión, puesto que anunció que se acogerá a la reserva de la investigación, adicionando que la Fiscalía indaga el caso.

"He revisado atentamente la agenda para poder responder a esta comisión. Los puntos 1 y 3 están referidos a temas que están en proceso de investigación en la Fiscalía de la Nación. Por tanto, por la debida reserva de estos temas, voy a decir contundentemente, no voy a responder esos temas. Me acojo al silencio", puntualizó.