Caso 'Rolex': Dina Boluarte acusa al fiscal de la Nación de filtrar su testimonio a la prensa

La presidenta de la República, Dina Boluarte, acusó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de haber filtrado a la prensa, sus declaraciones por el caso 'Rolex', las cuales fueron brindadas en una diligencia llevada a cabo el pasado 15 de mayo, de acuerdo a lo revelado por "Punto Final".

De acuerdo al reportaje periodístico emitido por el conocido medio de comunicación, la mandataria asistió a una segunda sesión en el Ministerio Público (MP) a fin de responder sobre la investigación que también involucra al gobernador de Ayacucho, Wifredo Oscorima.

En tal sentido, se conoció que, durante dicha sesión, la Fiscalía de la Nación realizó 19 preguntas adicionales hacia Boluarte Zegarra. Ante ellas, la jefa de Estado reiteró su inocencia de los presuntos delitos que se le imputan, por lo que en un momento señaló que decidió guardar silencio debido a la supuesta filtración de sus declaraciones a los diversos medios.

"Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa", manifestó Boluarte.