Williams sobre las marchas: "Están en su derecho constitucional de hacerlo, lo que no es correcto es la destrucción"

19/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), exhortó esta tarde a los ciudadanos que asistirán a las movilizaciones a nivel nacional a no participar en actos de violencia. Además, mencionó que quienes cometen actos vandálicos "estaría siendo promovidos por grupos extremistas".

"No hacer caso a esos pequeños grupos de manifestantes que buscan agredir. Las personas que hacen la marcha están en su derecho constitucional de hacerlo, lo que no es correcto es la agresión, es la destrucción", declaró a los medios de prensa.

Seguidamente, Williams Zapata dijo confiar en el rol que cumplirá la Policía Nacional para garantizar la seguridad pública y la integridad de todos los peruanos.

"Sé de los planes que tienen, van a controlar la situación, van a evitar la violencia, van a detener a esas personas que se infiltran para hacer daño y hacer destrucción", dijo el titular del Parlamento en referencia a las fuerzas del orden.

También se refirió sobre los legisladores que estarían azuzando a la población. "Se está haciendo daño a la sociedad, a las personas que más necesitan. Si está metido algún congresista, tiene que asumir su responsabilidad si se genera la violencia", comentó.

Respecto a los pedidos de algunos sectores, como el adelanto de elecciones para este 2023, dijo que esa propuesta, por un tema de plazos, podría traer problemas para los organismos electorales.

Por otro lado, recordó que el Parlamento no puede disolverse salvo en el caso previsto en la Constitución. "De otra forma no es posible. Yo exhorto a la población a mantener la calma, y que no haya violencia y destrucción en las marchas", insistió.

Me dirijo a todos los ciudadanos que hoy se movilizan, y los invoco a ejercer su legítimo derecho a la protesta de forma pacífica, rechazando toda expresión de violencia, y actuando con sumo respeto a nuestra democracia. (1/2) — José Williams Zapata (@Gral_Williams) January 19, 2023

Más en Exitosa