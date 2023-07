Yonhy Lescano: Acción Popular debería retirar su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso

En entrevista con Exitosa, el excongresista de la bancada de Acción Popular, Yonhy Lescano, llamó a su grupo parlamentario a retirar su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso.

En diálologo con Pedro Paredes y Katyuska Torres, Lescano expresó su preocupación por la implicación del partido en las polémicas en curso en torno al Parlamento afirmando que sería "absurdo" presentar una candidatura así dada la situación actual.

"A mi no me parece que un parlamentario de Acción Popular vaya a la Mesa Directiva. Eso me parece una situación inconsistente e incoherente. (...) Con esa situación, a mi me parece absurdo que se estén presentando estas cosas", declaró para nuestro medio.