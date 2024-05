Yonhy Lescano presentó acción de amparo ante el Congreso por difamación: "Gané y no quieren cumplir"

En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial Yonhy Lescano indicó que la investigación en su contra por presunto acoso sexual habría sido producto de una venganza por parte del Congreso.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exparlamentario informó que presentó y ganó una acción de amparo contra el Parlamento, a quien señala de no querer cumplir con la resolución.

"Se ha presentado una demanda. He ganado la acción de amparo en forma definitiva, porque violaron mis derechos y afectaron mi honor y reputación, y estos individuos del Congreso no quieren cumplir con la sentencia", declaró para nuestro medio.

En esa línea, Lescano resaltó que resolución final indica que el presunto acoso sexual del que fue acusado no habría sucedido realmente. Además, indicó que se resolvió que él no había incurrido en un delito ni irregularidad.

El excongresista señaló que la mencionada sentencia determina que hubo vulneración de sus derechos, el Congreso lo difamó y afectaron su honor, así como su "buena reputación". En esa línea, Lescano aseguró que el Parlamento debería de expresar públicamente las sanciones se tomen a raíz de esta resolución a favor del exmiembro de Acción Popular.

"Deberían de mis haberes que me han dejado de pagar. (...) No quieren ni si quiera pagarme las remuneraciones que fueron dejadas de percibir porque (...) a estos señores del Congreso no les da la gana cumplir", mencionó.