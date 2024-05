"Ni me preocupa": Congresista Darwin Espinoza minimiza su expulsión de Acción Popular

El congresista de la República, Darwin Espinoza, se pronunció tras haber sido expulsado de Acción Popular (AP) y afirmó que no le sorprendió la resolución que lo apartó del partido de la lampa.

Las palabras del parlamentario tuvieron lugar en la mañana de este jueves 23 de mayo, horas después de la decisión de la mencionada agrupación política, a la cual cuestionó por la expulsiones registradas en el último año.

Y es que, para el congresista Darwin Espinoza, estas respondería a un circo mediático en el que estarían involucrados los dirigentes del partido.

"En realidad, esa resolución no me sorprende ni me preocupa. En una año, año y medio, han emitido alrededor de 7 resoluciones de expulsión, no solo contra mí, sino contra mis colegas. Así que, una más yo creo que es parte de este circo mediático en el cual están involucrados dirigentes del partido", declaró para Canal N.