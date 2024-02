Los cantantes latinoamericanos que arrasan en el mundo

22/02/2024 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La música latina está recuperando su fuerza. Cada vez son más los artistas que triunfan en el mercado internacional, con canciones que mezclan ritmos urbanos, pop, reggaetón, bachata, trap y otros géneros. Estos son algunos de los cantantes latinoamericanos que más éxito han tenido en el último año, según las listas de Billboard, Spotify y otras plataformas. Fenómenos musicales que se han potenciado gracias a las nuevas tecnologías y que no han pasado desapercibido en el estudio musical lanzado por Betway, uno de los casinos online de referencia en Perú.

Bad Bunny: El rey del streaming

No hay duda de que Bad Bunny es el cantante latino más popular del momento. El puertorriqueño se ha convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify por tercer año consecutivo, con más de 9.000 millones de reproducciones en 2023. Además, ha logrado colocar tres álbumes en el número 1 de Billboard en un mismo año (YHLQMDLG, Las Que No Iban a Salir y El Último Tour del Mundo), algo que ningún otro artista había conseguido antes. Sus colaboraciones con estrellas como J Balvin, Drake, Rosalía, Cardi B o The Weeknd también han sido todo un éxito. De alguna u otra manera, todos quieren escuchar su música.

Rauw Alejandro: El fenómeno del dancehall

Otro de los artistas que ha pegado fuerte en el 2023. El también puertorriqueño ha sabido fusionar el reggaetón con el dancehall, un ritmo caribeño que invita a bailar. Su álbum Vice Versa ha sido uno de los más vendidos y escuchados del año, con temas como Todo de Ti, 2/Catorce, Sexo Virtual o Dile a Él. Rauw Alejandro ha colaborado con artistas como Selena Gómez, Camilo, Anitta, J Balvin o Wisin, demostrando su versatilidad y talento, y se ha convertido en el fenómeno del dancehall que no para de crecer.

Karol G: La reina del reggaetón

La cantante femenina más exitosa del género urbano. La colombiana ha roto récords con su álbum KG0516, que ha sido el lanzamiento más exitoso de una artista latina desde el 2017, cuando Shakira lanzó El Dorado. Karol G ha liderado las listas con canciones como Bichota, Ay, Dios Mío, Location o El Makinon, que han superado los mil millones de reproducciones en YouTube. Ha colaborado con artistas como Nicki Minaj, Ozuna, J Balvin o Mariah Angeliq, entre otros. Karol G es la reina del reggaetón que impone su estilo y personalidad.

Kali Uchis: La revelación del R&B

Sin duda, una de las artistas más originales y creativas del panorama musical. La estadounidense de origen colombiano ha sorprendido con su álbum Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios), que mezcla el R&B con el bolero, la cumbia, el reggaetón y otros sonidos latinos. Kali Uchis ha ganado el Grammy al mejor álbum de pop latino y el Latin Grammy a la mejor canción alternativa por Telepatía, un tema que se ha vuelto viral en TikTok y que ha alcanzado el top 10 de Billboard Hot 100. Es la revelación del R&B que seduce con su voz y su estética.

J Balvin: El ídolo del pop urbano

Uno de los artistas latinos más consolidados y reconocidos del mundo. El colombiano ha llegado a ese prestigioso lugar al que pocos músicos logran llegar, el de ser un ídolo del pop urbano. No importa lo que haga o cómo lo haga, es casi garantizado que se convertirá en éxito instantáneo. Su más reciente lanzamiento es el álbum José, que incluye éxitos como In Da Getto, Qué Más Pues, Perra o Una Nota. J Balvin ha colaborado con artistas como Skrillex, Khalid, Dua Lipa o Bad Bunny, entre muchos otros, y su éxito va de la mano porque es un artista que no deja de evolucionar y sorprender.

Estos son los cantantes latinos más importantes del momento, que preceden a una nueva generación de artistas que vienen pisando duro y que seguramente tendrán el reconocimiento que el público les ha demostrado muy pronto.