25/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En el mundo de los esports, las marcas de apuestas llevan años apareciendo en las camisetas de los equipos, los banners de los torneos y las retransmisiones de Twitch. En los últimos años, las apuestas han pasado de ser una modalidad de patrocinio más a convertirse en un segmento propio dentro de la economía de los esports.

Las cifras hablan por sí solas: según un estudio de Esports Charts, el 70 % de los principales equipos de Counter-Strike de Europa y América tenían como patrocinador principal una casa de apuestas deportivas, un casino de criptomonedas o una plataforma de póker. En Norteamérica y Sudamérica, este era el caso de 9 de cada 10 equipos, frente a 12 de los 20 analizados en Europa. ¿Por qué los esports se han vuelto tan atractivos para las casas de apuestas y qué obtiene el sector a cambio de estas inversiones?

¿Por qué apuestan las casas de apuestas por los esports?

Los esports reúnen varias características que los convierten en un sector especialmente atractivo para las empresas de apuestas.

La primera es la generación constante de contenidos. En los principales títulos competitivos se disputan partidos prácticamente durante todo el año, lo que permite a los operadores conectar con una audiencia activa a lo largo de toda la temporada.

La segunda es la gran variedad de canales de comunicación. La actividad alrededor de los partidos va mucho más allá de las retransmisiones en directo: incluye vídeos con las mejores jugadas, entrevistas, análisis, publicaciones en redes sociales y contenidos creados por los propios jugadores.

Por último, los esports permiten a las marcas conectar directamente con las comunidades de jugadores y espectadores, integrándose en los contenidos que estos consumen habitualmente.

¿Quién se beneficia de estas colaboraciones?

La colaboración entre las plataformas de apuestas y los esports aporta beneficios a ambas partes. Las organizaciones de esports obtienen una fuente de financiación estable y previsible que les permite mantener sus plantillas, cubrir los gastos de los bootcamps y desarrollar proyectos audiovisuales. Los organizadores de torneos atraen inversiones adicionales para celebrar grandes eventos LAN con importantes bolsas de premios. Por su parte, las casas de apuestas refuerzan su imagen como marcas vinculadas a la tecnología y acceden a una audiencia fiel. Los aficionados a los esports mantienen su interés incluso durante los periodos sin competición, siguiendo sus juegos competitivos y jugadores estrella favoritos. Así, regresan una y otra vez a los partidos y torneos, lo que genera ingresos recurrentes para las plataformas.

El formato de los patrocinios también ha evolucionado. Los logotipos de marcas conocidas siguen apareciendo en las camisetas, pero los contratos incluyen ahora muchas más obligaciones: creación de contenidos conjuntos, participación de jugadores en campañas publicitarias, publicaciones en redes sociales y otras actividades exclusivas.

¿Cómo están cambiando las casas de apuestas la economía de los equipos?

«Cuando hablamos de esports profesionales hoy en día, las apuestas son una de las principales fuentes de ingresos, incluso para los propios equipos», afirma Kersten James Chircop, cofundador y director de desarrollo de negocio de GMR. Los equipos de primer nivel deben afrontar gastos constantes en salarios, entrenadores, personal de gestión, desplazamientos y participación en torneos, mientras que los premios económicos de las grandes competiciones no garantizan unos ingresos estables.

Las dificultades económicas siguen siendo importantes incluso para las organizaciones de éxito, como señaló el fundador Maxim Demin. En una entrevista con Esports Insider, explicó que la venta de la plantilla de Dota 2 se debió al aumento de los costes de mantener un equipo de Tier 1 y al endurecimiento de la regulación del mercado de apuestas. Según Demin, en los últimos años ha entrado más dinero en los esports gracias a los patrocinadores y al crecimiento de la audiencia. Al mismo tiempo, las organizaciones con mayor capacidad financiera, incluidas las vinculadas al sector de las apuestas, han contribuido al aumento de los salarios y de las cifras de los traspasos.

Demin también señaló que los jugadores reciben la mayor parte de los premios económicos, mientras que las organizaciones pueden quedarse con aproximadamente entre el 10 % y el 20 %, dependiendo del acuerdo. Dado que los derechos de retransmisión están menos desarrollados en los esports que en los deportes tradicionales, las inversiones de los operadores ayudan a sostener el ecosistema y a mantener la estabilidad financiera tanto de las principales organizaciones del sector como de los nuevos proyectos emergentes durante toda la temporada.

¿Cómo es la estrategia de un operador internacional?

Un buen ejemplo de este modelo es el caso de 1xBet. La marca internacional colabora simultáneamente con diferentes tipos de organizaciones y proyectos: los equipos MIBR, 9z, Aurora, Sangal y The MongolZ; los torneos de PGL; los contenidos de META y diversas iniciativas con miembros de la comunidad de esports, como el presentador James Banks.

Las colaboraciones con organizaciones de esports garantizan una presencia constante de la marca entre sus seguidores; los torneos permiten llegar a un público amplio en diferentes países; y el trabajo con medios de comunicación y creadores de contenido facilita la adaptación de los mensajes a las distintas comunidades de jugadores.

La casa de apuestas consigue audiencia, pero ¿qué obtiene el espectador?

Todo depende de hasta qué punto la colaboración va más allá de la simple inserción de anuncios. En los últimos años, los grandes torneos han incorporado cada vez más actividades para los aficionados: encuentros con jugadores, concursos especiales, contenidos exclusivos entre bastidores y desafíos de gaming.

Por ejemplo, durante el PGL Astana 2026, las actividades organizadas en el marco de la colaboración con 1xBet incluyeron eventos presenciales para los asistentes: encuentros con jugadores, competiciones, sorteos de skins y merchandising, además de otras actividades dentro del recinto del torneo.

En definitiva, cuanto más invierte un socio comercial directamente en contenidos y eventos, más se aleja su presencia del modelo de publicidad tradicional.

¿Dónde surgen los riesgos y las limitaciones?

La presencia de las casas de apuestas en los esports está inevitablemente ligada a la regulación. La audiencia de los deportes electrónicos es más joven que la de muchos deportes tradicionales, por lo que los desarrolladores de videojuegos y los organizadores de torneos deben prestar especial atención a cómo aparecen las marcas de apuestas en sus contenidos.

Tras permitir los patrocinios de apuestas en LoL y VALORANT, Riot Games estableció desde el principio una serie de restricciones. Cada operador debe superar un proceso de aprobación independiente: las casas de apuestas están obligadas a utilizar datos de GRID, los equipos deben contar con un Programa Interno de Integridad y los canales oficiales de Riot no pueden incluir anuncios de apuestas, segmentos patrocinados ni logotipos de operadores en las camisetas.

En Counter-Strike, la situación está menos centralizada, por lo que las condiciones dependen en gran medida de cada torneo y mercado. Los equipos recurren a diferentes soluciones para adaptar su imagen de marca a las restricciones de cada competición o territorio. Vitality mostró la marca Kick en lugar de Stake, MOUZ utilizó FONTEAM y, en el reciente The International, los equipos PARIVISION y BetBoom compitieron bajo los nombres TEAM VISION y BoomBoys, respectivamente, para evitar mostrar directamente las marcas.

¿Qué futuro les espera a las colaboraciones entre las casas de apuestas y los esports?

Las apuestas en esports han dejado de ser simplemente una forma de realizar pronósticos y hoy constituyen una parte plenamente integrada en la cultura del gaming. Las casas de apuestas colaboran con equipos, torneos, medios especializados y miembros de la comunidad, mientras que sus inversiones contribuyen a financiar una parte importante de la escena competitiva profesional.

Por tanto, es probable que el futuro de esta relación dependa cada vez menos del número de logotipos que aparezcan en camisetas y dispositivos, y más de la capacidad de las empresas de apuestas para integrarse en el sector, respetando al mismo tiempo unos límites claramente definidos.