El Gobierno apuesta por el factoring para reactivar las empresas: ¿Qué es y cómo funciona?

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Desde que la presidenta anunció, en su mensaje a la nación del 28 de julio, que el Gobierno impulsaría el factoring como parte de las medidas para la reactivación económica y el acceso al financiamiento de las empresas, el tema no ha salido de la conversación del sector.

Y hoy toma aún más relevancia: desde el 1 de octubre rige el primer tramo del aumento de la remuneración mínima vital, de S/1,130 a S/1,230, dentro del incremento anunciado hacia los S/1,300. Un cambio que eleva los costos de las micro y pequeñas empresas y hace más importante cuidar su flujo de caja. El propio Ministerio de la Producción ha planteado el factoring como una herramienta para ayudar a las mypes a sostener su liquidez frente a este escenario.

En un contexto donde pagar planillas, proveedores e impuestos exige tener dinero disponible, el factoring se ha consolidado como una alternativa que permite a las empresas obtener liquidez de forma rápida, cumplir con sus obligaciones y no frenar su crecimiento mientras esperan el pago de sus clientes. Pero, ¿cómo funciona y por qué cada vez más empresas lo incorporan a su estrategia financiera?

¿Qué es el factoring?

En el Perú, es habitual que las micro y pequeñas empresas den plazos de pago de 30, 60, 90 o hasta 120 días a sus clientes. Esta práctica ayuda a concretar más ventas, pero también retrasa el ingreso del dinero que el negocio necesita hoy para pagar sueldos, cubrir gastos operativos y atender a sus proveedores. Con los costos laborales en aumento, esa espera pesa todavía más.

Ante esto, el factoring se ha convertido en una solución financiera cada vez más utilizada. Consiste en ceder las facturas por cobrar a una entidad especializada, como Factoring Prestamype, y recibir por adelantado gran parte de su valor. Así, las ventas hechas a crédito se transforman en liquidez inmediata, sin esperar a que venza la factura.

¿Cómo funciona el factoring?

Imagina que tu empresa emitió una factura por S/50,000 con un plazo de pago de 90 días. En lugar de esperar tres meses para disponer de ese dinero, con el factoring adelantas el cobro y accedes a liquidez inmediata a cambio de una comisión.

Con Factoring Prestamype, puedes obtener el adelanto de tus facturas de forma rápida y contar con el capital justo cuando lo necesitas. Cuando tu cliente paga la factura, recibes el saldo restante, descontados los costos del servicio. De este modo, conviertes tus ventas a crédito en capital de trabajo para cubrir gastos, afrontar mayores costos laborales y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

¿Quieres saber cuánto podrías adelantar? Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto haciendo clic AQUÍ.

Beneficios del factoring de Prestamype

Con el factoring puedes transformar tus facturas por cobrar en liquidez inmediata para fortalecer el flujo de caja de tu empresa, mantener tus operaciones al día y seguir creciendo aun cuando tus costos aumenten.

Conoce cómo Factoring Prestamype puede ayudarte a acceder a financiamiento de forma rápida y descubre sus principales beneficios:

Proceso 100% digital y seguro : Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo! Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. Tasas competitivas : Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype cuenta con un simulador de factoring que te permite estimar, en menos de un minuto, el monto aproximado que podrías recibir al adelantar el cobro de tus facturas. Descubre cuánto capital podrías obtener y realiza tu simulación haciendo clic AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring en Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes 3 requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

En un escenario de mayores costos y plazos de pago que no se acortan, esperar a que tus clientes paguen puede frenar a tu empresa. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata con Factoring Prestamype y accede al capital que necesitas para seguir operando y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

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