Mes de los Milagros: Conoce si calificas a un préstamo estando en Infocorp en 1 minuto

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 19/10/2026
¿Te negaron un préstamo en el banco por estar en Infocorp? No eres el único. Un historial crediticio negativo cierra muchas puertas, sobre todo cuando necesitas dinero para sacar adelante un negocio, cancelar deudas o cumplir un objetivo personal.
Pero octubre, el Mes de los Milagros, también trae nuevas oportunidades. Prestamype brinda una opción para acceder a préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones, incluso estando en Infocorp, mediante una evaluación flexible.
¿Qué beneficios tiene pedir un préstamo en Prestamype?
Al buscar financiamiento no solo cuenta cuánto dinero recibes, sino en qué condiciones lo devuelves. Prestamype propone montos altos, plazos flexibles y una evaluación que no te descarta de entrada por tu historial crediticio. Estos son sus principales beneficios:
- Montos altos: préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés competitiva: desde 1.05% mensual.
- Plazos amplios: desde 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovación futura, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: figurar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo de descarte automático.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: tú eliges cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting S.A.C., empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Así, más personas pueden evaluar una opción de financiamiento para impulsar sus proyectos, fortalecer su negocio o cubrir necesidades económicas, aun cuando no cumplen con lo que pide la banca tradicional.
¿Qué requisitos debes cumplir si estás en Infocorp?
El requisito principal para acceder a un préstamo estando en Infocorp de Prestamype es tener un inmueble, sea casa, departamento, oficina o local comercial, que sirva como garantía. La propiedad debe estar inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y libre de multas, gravámenes, afectaciones o problemas legales ante la Municipalidad o los Registros Públicos.
El inmueble también debe encontrarse en alguna de las zonas donde opera la fintech: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga. Si cumples con estas condiciones, puedes iniciar la evaluación, aunque figures en Infocorp o no tengas historial crediticio.
Mes de los Milagros: averigua en 1 minuto si puedes acceder a un préstamo
Si la banca tradicional te dijo que no, octubre puede ser el momento de buscar otra salida. Con Prestamype, estar en Infocorp no significa quedarte sin posibilidades de conseguir el dinero para cumplir tu meta.
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