23/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 23/11/2026
¿Tienes pendiente terminar de construir tu casa o remodelarla? Con el préstamo para construcción de Prestamype puedes conseguir hasta S/2 millones, con tasas competitivas, plazos a tu medida y una evaluación flexible: calificas incluso si estás en Infocorp o si no tienes historial crediticio.
Este préstamo te sirve para comprar materiales de construcción, herramientas, contratar mano de obra y cubrir todo lo que necesitas para levantar o renovar tu hogar, como tú lo quieras. Mira los detalles AQUÍ.
¿Quién está detrás del préstamo?
Prestamype es una de las fintech más grandes del país y Forbes la ubica entre las 100 mejores startups del Perú. Desde 2017 ha desembolsado más de S/5 000 millones y ha ayudado a crecer a muchos micro y pequeños empresarios. Te ofrece condiciones acordes a tu capacidad de pago, con cuotas fijas mensuales en la fecha pactada.
Lo que obtienes con Prestamype
- Montos altos: de S/15 mil a S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05 %.
- Plazos de 1 a 10 años, que puedes renovar más adelante previa evaluación.
- Evaluación flexible: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: tú eliges cómo amortizar el capital durante el préstamo.
- Trayectoria: más de 9 años de operaciones. Es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
No dejes que tu casa ideal se quede en un sueño: precalifica en solo unos minutos AQUÍ.
¿Qué necesitas para pedirlo?
Para precalificar debes cumplir con lo siguiente:
- Tener un inmueble (casa, departamento, terreno, oficina o local comercial) para dejar en garantía.
- Que esté inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Que se ubique en Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Huancayo, Ica, Cañete, Chincha, Sullana, Huaraz, Abancay, San Martín, Chachapoyas, Huamanga, Santa o Utcubamba.
- Que esté libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Listo para vivir en una casa hecha a tu medida? Termina de construir o remodela con el préstamo para construcción de Prestamype y precalifica en minutos en la web oficial AQUÍ.