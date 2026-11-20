20/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Una eliminatoria de ida y vuelta combina dos marcadores individuales y un resultado global. Un equipo puede perder el segundo encuentro y, aun así, avanzar gracias a la ventaja de la ida. La interpretación empieza por anotar los goles de ambos partidos, revisar el desempate y comprobar, en las apuestas de fútbol, qué periodo corresponde a cada selección. El ganador de la vuelta y el clasificado pueden ser distintos. Estos cinco consejos muestran cómo distinguirlos antes de valorar un resultado.

1. El formato de la competición

En una eliminatoria, cada club disputa un partido como local y otro como visitante. Los goles de ambos encuentros se suman para establecer el marcador global. Si el equipo A gana 2-0 en la ida y pierde 0-1 en la vuelta, pasa de ronda por 2-1 en el total. Perder la vuelta no borra la ventaja anterior.

Algunos reglamentos consideran los puntos obtenidos en ambos partidos antes de aplicar la diferencia de goles. En el ejemplo, cada equipo sumaría tres puntos, pero A pasaría por el 2-1 global. Hay finales a partido único, así que conviene confirmar el formato de cada fase.

2. El resultado de noventa minutos

El mercado Match Winner, denominado también 1X2, suele referirse a los noventa minutos más el tiempo añadido. Un empate al final del encuentro figura como X aunque después haya prórroga y un vencedor. De la misma manera, el equipo que gana la vuelta puede quedar eliminado por el resultado conjunto.

Esta distinción afecta también a Double Chance y Correct Score cuando sus condiciones se limitan al tiempo reglamentario. En una vuelta que acaba 1-0, ese es el marcador del partido, incluso si la clasificación global termina 1-2. La ficha del mercado debe indicar qué periodo cubre. La tabla compara los marcadores de vuelta con sus clasificados.

Situación hipotética Resultado de la vuelta Global Clasificado A gana la ida 2-0 B gana 1-0 A 2-1 B A A gana la ida 1-0 B gana 2-0 A 1-2 B B A gana la ida 1-0 B gana 1-0 1-1 Depende del desempate

3. La clasificación y el marcador global

To Qualify responde a una pregunta diferente: qué equipo supera la eliminatoria. Puede incluir la prórroga y los penaltis cuando así lo indican las condiciones del mercado. En el primer ejemplo de la tabla, una selección por B como ganador de la vuelta y otra por A como clasificado describen resultados compatibles.

No es lo mismo elegir al campeón de una temporada. Esa apuesta puede abarcar varias rondas, por lo que el resultado de un encuentro no determina el desenlace final. Durante el registro en el sitio oficial de 1xBet, el código 1x_3831408 puede permitir aumentar el bono máximo del primer depósito. La cuantía, las reglas de acreditación y los requisitos de apuesta dependen del país de registro.

4. Las reglas cuando hay igualdad

Si los goles globales quedan empatados, hace falta consultar el sistema de desempate. En las competiciones de clubes de la UEFA ya no existe la ventaja por goles fuera de casa. Un empate global de 2-2 no se resuelve contando tantos visitantes. Sus eliminatorias a doble partido prevén dos periodos de quince minutos de prórroga y, si persiste la igualdad, una tanda de penaltis.

En otros torneos el procedimiento puede cambiar. Algunos pasan directamente a la tanda; otros aplican criterios distintos. No se pueden trasladar automáticamente las reglas de una copa a otra.

5. La liquidación de cada mercado

Antes de interpretar un resultado, la descripción de la selección debe dejar claros tres aspectos:

Periodo: noventa minutos, prórroga o eliminatoria completa.

Objeto: vencedor del partido, clasificado o campeón del torneo.

Incidencias: condiciones ante aplazamientos, suspensiones y cambios del encuentro.

La cifra global sirve para saber quién avanza según el reglamento, pero no decide por sí sola todas las apuestas. Un 1-1 en la vuelta puede ser un empate válido para el 1X2 y, al mismo tiempo, clasificar a uno de los equipos. Leer primero el periodo y después el resultado evita mezclar respuestas a preguntas diferentes. Las apuestas son una forma de entretenimiento, no de obtener ingresos.