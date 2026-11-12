Caja Arequipa premia a los 18 emprendedores del concurso nacional Orgullo Emprendedor 2026

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En una emocionante ceremonia de premiación, Caja Arequipa reconoció este miércoles 11 de noviembre a los 18 ganadores de la tercera edición del concurso nacional MYPE Premio Orgullo Emprendedor, iniciativa que reconoce a los emprendedores que impulsan el progreso del país, generan empleo y crean impacto positivo en sus comunidades. El Gran Premio fue para Melissa Ramos Mayor, fundadora de Mel de Montaña, en Pucallpa.

Mel de Montaña es un emprendimiento socioambiental que promueve la crianza sostenible de abejas nativas sin aguijón para generar oportunidades económicas y contribuir a la conservación del bosque amazónico. Además del Gran Premio, obtuvo el Premio Oro en la categoría MYPE Sostenible.

Los emprendedores reconocidos estuvieron acompañados de sus familiares y llegaron a la celebración procedentes de diez regiones del país: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Madre de Dios y Ucayali. Fueron elegidos entre más de 1,000 emprendedores inscritos.

Los ganadores recibieron más de S/ 180,000 en incentivos, que incluyen apoyos económicos de hasta S/ 25,000, acompañamiento a través del programa Aprende con Caja y beneficios de protección y asistencia integral.

La ceremonia contó con la participación de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa y presidenta de la Junta General de Accionistas de Caja Arequipa, Ruccy Oscco Polar, así como el presidente de directorio de Caja Arequipa, Carlos Rodríguez Martínez.

"A través de esta tercera edición del Concurso Nacional MYPE Orgullo Emprendedor, Caja Arequipa reconoce y da visibilidad a historias de éxito de todas las regiones del Perú. Historias que merecen ser conocidas porque inspiran a muchos otros peruanos a seguir emprendiendo", comentó Carlos Rodríguez Martínez, presidente de directorio de Caja Arequipa.

El Tercer Concurso Nacional MYPE Orgullo Emprendedor, buscar reconocer la trascendencia de la micro y pequeña empresa en el Perú, con el objetivo de visibilizar las historias de esfuerzo de los emprendedores que día a día sacan adelante al país.

Ganadores por categoría

Gran Premio Orgullo Emprendedor: Melissa Ramos Mayor - Mel de Montaña (Pucallpa)

Emprendedor Joven

Oro: Kevin Castillo Del Pozo - Epilife (Lima)

Plata: David Alfredo Abanto Wong - Vida Ancestral (Lambayeque)

Bronce: Sally Sofia Inca Armacanqui - Sally Dress (Lima)

Emprendimiento Innovador

Oro: Dilmer Roca Diego - JABSAC (Huancavelica)

Plata: Oscar Steven Huapaya Huertas - Banquea (Lima)

Bronce: Edwin Fernando Taco Hilachoque - Tahied Servicios Generales (Arequipa)

Fuerza Mujer

Oro: Liz Guadalupe Muñoz Hilares - La Casa de los Huayruros (Chancamayo)

Plata: Nelsy Mishel Gutiérrez Idme - Mittians (Arequipa)

Bronce: Jessica Jenny Romero Torres - CER Perú (Arequipa)

Legado que Inspira

Oro: Julian Francisco Cruz Llano - Autopartes Jak (Ayacucho)

Plata: Pedro Raúl Herrera Pilco - Tiendas Philco (Arequipa)

Bronce: Ana María Zevallos viuda de Flores - Transportes Flores Z (Arequipa)

MYPE Sostenible

Oro: Melissa Ramos Mayor - Mel de Montaña (Pucallpa)

Plata: Erick Ubal Huanaco Rocca - Pacha Trip Perú Servicios Turísticos (Cusco)

Bronce: María Choccelahua Aranda - Juguería en Lircay (Angaraes, Huancavelica)

Valor Familiar