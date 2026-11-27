27/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

¿Necesitas S/500 para hoy y el banco te dijo que no? No eres el único. Una emergencia en casa, una cuenta que no puede esperar o la quincena que no alcanza llevan a muchos peruanos a buscar préstamos rápidos desde el celular. La buena noticia es que hoy se pueden pedir en línea, con tu DNI y en minutos. El error más común es aceptar la primera oferta que aparece sin revisar si es la que más te conviene.

Por eso los especialistas recomiendan una regla simple: antes de aceptar, comparar. Toma pocos minutos y puede ahorrar dinero.

No todos los préstamos rápidos son iguales

Detrás de cada préstamo rápido hay una entidad con sus propias reglas. Unas prestan más en el primer préstamo, otras dan más plazo para pagar, algunas responden en minutos y otras piden más información. Por eso, la mejor opción no es la misma para todos: depende de cuánto necesitas, cuándo puedes pagar y cuál es tu situación.

El primer punto a mirar es el monto. Muchas entidades empiezan con cifras pequeñas y las aumentan si el cliente paga a tiempo; por eso, los préstamos de 500 soles al instante suelen ser la puerta de entrada al crédito digital. Igual de importante es el plazo: lo ideal es que la cuota venza cuando llegan tus ingresos, para no atrasarte desde el primer mes.

Antes de aceptar, también conviene confirmar cuánto vas a devolver en total, con intereses y comisiones incluidos, y qué requisitos te piden. Algunas entidades solo solicitan el DNI y responden el mismo día; otras requieren más datos. Y en cualquier caso, una empresa seria nunca cobra por adelantado para "liberar" un préstamo.

A ello se suma un derecho que pocos conocen: el Código de Protección y Defensa del Consumidor permite hacer pagos anticipados, totales o parciales, sin penalidades. Si recibes dinero antes de lo previsto, adelantar el pago puede reducir los intereses, siempre pidiendo la constancia.

Si estás en Infocorp, comparar te ayuda a encontrar opciones

Comparar cobra aún más sentido para quienes están reportados en las centrales de riesgo, que muchas veces creen no tener alternativas. Hoy existen opciones de préstamos estando en Infocorp en algunas entidades digitales, que evalúan cada caso con información adicional al historial. Como cada empresa tiene sus propios criterios, revisar varias opciones aumenta las posibilidades de encontrar una que se ajuste a tu perfil.

Hacerlo ya no toma horas. Antes había que visitar varias agencias; hoy existen comparadores financieros gratuitos que reúnen todo en un solo lugar. En Acierto.pe puedes ver opciones de préstamos rápidos de hasta S/500 para tu primer préstamo, revisar el monto, el plazo y los requisitos de cada una, y pedir el tuyo en línea desde el celular, incluso si estás en Infocorp, en las entidades que evalúan cada caso. Elegir bien no es tomar el primero que aparece, sino el que se ajusta a lo que realmente puedes pagar.

"Quien busca un préstamo rápido casi siempre tiene una urgencia. En Acierto.pe, 6 de cada 10 personas que buscan un préstamo piden rapidez y, cuando mencionan un monto, 3 de cada 4 piden S/500. Esa urgencia hace que se acepte lo primero que aparece; por eso insistimos en comparar: en pocos minutos puedes ver cuánto te prestan, cuánto vas a devolver y en qué fecha, y elegir lo que realmente puedes pagar", señaló Luis Angeles, fundador de Acierto.pe.

Sobre Acierto.pe

Acierto.pe es un comparador financiero del mercado peruano. Permite a los usuarios comparar préstamos rápidos, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo de entidades del mercado peruano, de forma gratuita.