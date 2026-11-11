inDrive celebra 8 años en Perú con más de 1,000 millones de acuerdos de viaje y una visión de SuperApp

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

inDrive celebra ocho años en Perú, uno de sus mercados clave para crecer y probar soluciones antes de llevarlas a otros países de la región. Desde su llegada en 2018, ha superado los 1,000 millones de acuerdos de viaje y opera en 40 ciudades. Por tercer año consecutivo, es la aplicación más descargada de su categoría en el país, según Sensor Tower.

La compañía también diversifica su oferta: Comfort está disponible en ocho ciudades, y XL y Mototaxi, en nueve cada una. Las categorías alternativas a Estándar multiplicaron casi por cinco su participación desde inicios de 2025, mientras que el programa Fleet suma siete aliados, cerca de 2,900 vehículos activos y más de 500,000 viajes mensuales.

"Perú es uno de nuestros mercados clave y un ejemplo de cómo ha evolucionado nuestro modelo de negocio. Nuestra estrategia no consiste en replicar el mismo modelo en todos los países, sino en desarrollar una plataforma multi-servicios adaptada a las necesidades de cada mercado", mencionó Senya Andreev, director de la Región Andina en inDrive.

Aunque la movilidad sigue siendo el núcleo del negocio, hasta una cuarta parte de los usuarios mensuales utilizan dos o más de los servicios de la marca, dependiendo de la temporada. Por ejemplo, Mercado, su plataforma de compraventa, permite por ahora publicar, comprar y vender gratis, y reúne más de 32,000 publicaciones en moda, electrónica, salud y belleza, hogar y vehículos. inDrive trabaja en integrar promoción, entregas y pagos seguros en la misma aplicación, priorizando consolidarse en las ciudades donde ya opera antes de evaluar una expansión en 2027.

Por otro lado, el servicio de Entregas creció 77% interanual en número de envíos y fue utilizado por más de 130,000 pequeñas y medianas empresas durante 2026. Este avance acompaña el dinamismo del comercio electrónico, que, según CAPECE, creció 50.4% en el primer semestre del año en el país.

En pagos digitales, la compañía desarrolla una forma alternativa de pagos digitales, actualmente en pruebas en Arequipa y Cusco, cuya ampliación dependerá de los resultados. La solución permitirá pagar viajes desde la aplicación mediante billeteras digitales, mientras los conductores podrán recibir sus ingresos en sus cuentas de ahorro. Según inDrive, esto simplifica las transacciones, reduce el uso de efectivo y evita compartir números personales para completar los pagos. Asimismo, evalúa soluciones de financiamiento para conductores que, en alianza con instituciones financieras, podrían extenderse a emprendedores y pequeños negocios del ecosistema.

En seguridad, inDrive señala que el 99.99% de los viajes urbanos en Perú se completa sin incidentes confirmados y que más de seis millones de pasajeros han pasado por verificaciones de identidad con prueba de vida desde noviembre de 2024. La compañía seguirá implementando inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de iniciar un viaje; además, actualmente todos los viajes cuentan con un seguro adicional al SOAT, que se ejecuta mediante operadores locales.

De cara a 2027, busca consolidar su liderazgo en movilidad, desarrollar nuevas verticales y mantener el diálogo con las autoridades sobre el marco regulatorio. Prevé un crecimiento más moderado conforme madure el mercado y ve oportunidades en la diversificación del transporte y su complementariedad con la movilidad pública.

Acerca de inDrive

inDrive es una plataforma global de movilidad y entregas. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.

inDrive opera en más de 1,200 ciudades de 47 países. Impulsada por su misión de desafiar la injusticia a través de elecciones justas, la empresa persigue este objetivo tanto mediante su negocio principal, que apoya a las comunidades locales a través de un modelo de precios justos, como a través del trabajo de sus programas de impacto.