¿Tu casa quedó a medio construir? Accede a un préstamo de S/ 100 mil para terminarla

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Empezar la casa es una cosa, terminarla es otra. Los materiales suben, la mano de obra cuesta y, muchas veces, la obra se queda parada por falta de plata. Para miles de familias peruanas, la casa propia sigue esperando entre ladrillos y columnas sin tarrajear.

Si ese es tu caso, hay una alternativa. Prestamype ofrece préstamos para construcción desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, con una tasa de interés mensual desde 1.05%. Sirve para levantar nuevos pisos, ampliar ambientes, remodelar o completar los acabados. Además, evalúan a personas que están en Infocorp o que no tienen historial crediticio, siempre que cumplan los requisitos.

¿Qué beneficios tiene este préstamo?

Construir exige organizarse bien para pagar sin descuidar el presupuesto del hogar. Por eso, Prestamype ofrece condiciones flexibles que se adaptan a cada caso:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa competitiva : desde 1.05% mensual.

: desde 1.05% mensual. Plazos amplios : de 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovar más adelante, previa evaluación.

: de 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovar más adelante, previa evaluación. No te descartan por estar en Infocorp : Prestamype no te cierra la puerta automáticamente si estás en Infocorp o nunca has tenido un crédito.

: Prestamype no te cierra la puerta automáticamente si estás en Infocorp o nunca has tenido un crédito. Desembolso rápido : el dinero llega en un promedio de 15 días.

: el dinero llega en un promedio de 15 días. Cronograma a tu medida : tú eliges cómo ir pagando el capital durante el préstamo.

: tú eliges cómo ir pagando el capital durante el préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting S.A.C., empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

La experiencia también cuenta. Según informó la empresa, desde 2017 ha desembolsado más de S/ 5000 millones y ha apoyado a más de 10000 peruanos a hacer crecer sus proyectos.

Esta fintech peruana cuenta con el respaldo del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y con aliados como Salkantay VC. Además, fue la primera fintech del país en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones, liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

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¿Qué necesito para pedir un préstamo para construcción?

El requisito principal es tener una propiedad que sirva como garantía del préstamo. Puede ser una casa, un departamento, un terreno, una oficina o un local comercial. Eso sí, debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y libre de multas, gravámenes u otros problemas legales, tanto en Registros Públicos como en la municipalidad.

La propiedad también debe estar en una de las zonas donde opera Prestamype: Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Huancayo, Ica, Cañete, Chincha, Sullana, Huaraz, Abancay, San Martín, Chachapoyas, Huamanga, Santa o Utcubamba. Si cumples con esto, se inicia la evaluación, en la que se revisan tu perfil y tu capacidad de pago.

¿Cómo precalificar y empezar a construir?

Una casa a medio hacer no tiene por qué quedarse así para siempre. Ya sea para levantar nuevos ambientes, terminar los acabados o retomar una obra paralizada, conocer tus opciones de financiamiento puede ser el primer paso para cumplir ese sueño.

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