Denuncian falta de abastecimiento de productos médicos que se usan para emergencias

En diálogo con Exitosa, el experto en salud pública, Marco Almerí, expresó su preocupación ante la falta de abastecimiento de medicamentos que se aplican ante casos de emergencias. Según indicó, ni siquiera están a la venta en farmacias.

La escasez de medicamentos esenciales en el sistema de salud peruano ha llegado a niveles críticos, según advirtió el especialista en salud pública, Marco Almari.

Entre los productos desaparecidos del mercado, según Almerí, figura el lanatósido C, un medicamento para el tratamiento de enfermedades cardíacas, que no se encuentra disponible desde el año pasado. La situación se repite con otros fármacos, cuyo stock en hospitales apenas alcanza para una semana.

"Esos productos, como el lanatósido C, no los encuentras por ningún lado. Desde el año pasado ya no tenemos ese producto disponible (...) Las emergencias de los diferentes hospitales del país se preocupan porque cuando se termine lo que tienen, ¿Qué vamos a hacer? No se encuentra en el mercado, ni siquiera para comprarlo por unidades en las farmacias", dijo el especialista en el programa 'Hablemos Claro'.