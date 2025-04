VMT: Exitosa y Taiwán entregan donación a olla común "Jehová es mi pastor nada me faltará

Desde una de las zonas más altas de Villa María del Triunfo, en el A.H. 30 de Octubre, como parte de la campaña "Salva una Olla", Radio Exitosa y el Gobierno de Taiwán hicieron entrega de una dotación de alimentos a la olla común "Jehová es mi pastor, nada me faltará", que complementará y mejorará el menú de todos sus beneficiarios.

Las constantes deficiencias y problemáticas en el lugar impiden el normal desarrollo de las actividades que realizan las personas encargadas de este espacio de ayuda. Sin embargo, manos amigas como las de Radio Exitosa y la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipei hacen que esto se aminore y permitan llevar mejor y más apoyo a quienes más lo necesitan.

Con carteles de agradecimiento y rodeadas por las dotaciones entregadas, las madres de familia se mostraron felices por el apoyo recibido, pues complementará su menú y les permitirá variar las comidas preparadas. Nancy Lizana, presidenta de la olla común, dio las gracias tanto a Exitosa como a Taiwán por el gesto solidario.

"No contábamos ahorita con productos y estamos agradecidos con la bendición de tantos productos que nos han llegado para poder cocinar. Contamos con 31 familias y 85 raciones, más 7 casos sociales; tenemos entre adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y niños con discapacidad. (...) Ellos no pueden alimentarse, carecen de trabajo, sus familias no tienen ingresos y los recursos están demasiado elevados", comentó.