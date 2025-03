GEIM desmiente EN VIVO a López Aliaga y niega chuponeo a delincuentes: "No hacemos ningún tipo de escucha"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, llamó en vivo a la línea del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM), donde un trabajador de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) negó que la central realice 'chuponeo' a delincuentes como lo aseguró el alcalde Rafael López Aliaga.

Este domingo, 30 de marzo, la conductora del programa 'En Defensa de la Verdad' se comunicó telefónicamente con la línea del GEIM (01) 610-1010, que lanzó la gestión del burgomaestre Rafael López Aliaga para que los ciudadanos puedan denunciar a los delincuentes que han sembrado el terror en la capital, para corroborar si era cierto que esta central realizaba 'chuponeo' a los extorsionadores gracias a un software especializado que adquirió el municipio.

Es así como un trabajador respondió el llamado y sostuvo que este servicio permite a los peruanos denunciar los casos de extorsiones y sicariatos, pero no realizan ningún "chuponeo" y tampoco cuentan con un "sistema de escucha" para ubicar más fácilmente a los delincuentes. Incluso, aseveró que esa labor de geolocalización corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP).