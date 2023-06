Tacna: Familiar de Betssy Chávez patea y persigue con un perro a periodista de Exitosa

En un indignante hecho, un periodista de Exitosa, que se encontraba en los exteriores del domicilio de Betssy Chávez, fue perseguido con un perro rottweiler por un familiar de la expremier de Pedro Castillo.

El corresponsal de Exitosa en Tacna, Silvio Alvis, declaró que los allegados a la expresidenta del Consejo de Ministros agredieron a cuatro miembros de prensa, quienes esperaban la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener a Chávez Chino, tras la orden de captura impuesta por el Poder Judicial (PJ).

Asimismo, Alvis aseguró que un señor de 50 años empezó a hostigarlos de manera verbal y que, posteriormente, salió un segundo hombre junto a un can de raza rottweiler.

Además, el periodista de Exitosa señaló que el sujeto le propinó una patada en la costilla derecha y rompió su mochila. No obstante, el perro no le hizo caso al dueño, impidiendo que sea mordido.

"En una primera instancia sueltan el perro para que me pueda morder, pero por la desesperación del animal no hace caso al dueño, donde justamente lo que hace es agarrarme la mochila, la rompe y me propina una patada en la costilla derecha. A lo cuál yo me aparto del lugar y seguidamente lo que hace es irse contra el colega", añadió.