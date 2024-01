Alerta de sismos de Google: Aprende cómo activar las notificaciones en celulares en tan solo 3 pasos

04/01/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

Ante los últimos movimientos telúricos presentados en Perú, Google ofrece un sistema de alertas de sismos, que brinda información en tiempo real a los usuarios que deseen obtener una anticipación para tomar precauciones.

Detalles

En esta nota podrás conocer cómo funciona el Sistema de Alertas de Sismos y cómo activar las notificaciones en tu dispositivo móvil.

El sistema de alertas de sismos de Google o Android Earthquake Alerts System (AEAS) es un servicio gratuito que detecta sismos en todo el mundo y notifica a los usuarios que usen celulares con el sistema operativo de Android con información del movimiento sísmico.

Para sacar el máximo provecho del sistema de alerta de terremotos de Android es importante mantener el sistema operativo de tu teléfono actualizado y activar las notificaciones de emergencia en la configuración de tu dispositivo. El sistema de alerta de Google también funciona en web.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas de Sismos?

En el sistema presentado por Google, Android usa tu ubicación aproximada para enviar información sobre sismos cercanos con una magnitud de 4.5 o superior.

Sin embargo, Google aclara que es importante tener en cuenta que las alertas de sismo no están disponibles en todas las regiones. No se pueden detectar todos los sismos y es posible que las estimaciones de la magnitud y la intensidad de los sismos no sean precisas.

El usuario puede recibir una alerta antes o después de que comience el sismo, o bien durante el movimiento sísmico.

Cabe mencionar que, los ciudadanos recibirán una notificación que ocupará toda la pantalla e indicará la magnitud inicial (estimación) y la distancia del epicentro.

Google también le hizo una serie de recomendaciones a los usuarios sobre cómo actuar durante un movimiento telúrico, y sugiere mantenerse alerta ante posibles réplicas.

"Aléjate de los edificios dañados. Verifica si hay grietas o daños. Evacua el edificio si crees que puede derrumbarse", se lee en el reporte enviado al celular.

¿Cómo activar el Android Earthquake Alerts System?

Si posees un teléfono Android y aún no tienes activada la notificación de sismos, aquí te explicamos cómo puede hacerlo en tres pasos:

1. Abre la configuración del teléfono.

2. Ingresa "Seguridad y emergencia" y, luego, a "Alertas de terremotos".

3. Si no encuentras "Seguridad y emergencia", presiona "Ubicación" y, luego, "Avanzada" para activar "Alertas de terremotos". Para desactivar la opción, sigue los mismos pasos.

