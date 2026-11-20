20/11/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

WhatsApp continúa incorporando herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios y ampliar las opciones de privacidad dentro de la aplicación. Esta vez, la plataforma comenzó a implementar una función denominada "Mejores amigos", que permitirá compartir fotografías, videos y otras actualizaciones de estado exclusivamente con un grupo seleccionado de personas.

WhatsApp incorpora lista de mejores amigos para sus estados

La novedad presenta un funcionamiento similar al de Instagram, donde los usuarios pueden publicar historias dirigidas únicamente a sus contactos más cercanos. De esta manera, ya no será necesario compartir todas las publicaciones con la totalidad de la agenda o modificar constantemente las opciones generales de privacidad.

Según la información difundida sobre esta actualización, al momento de publicar un estado será posible elegir entre la lista de mejores amigos o alguno de los grupos personalizados que se hayan creado previamente. Así, cada persona podrá decidir qué contactos tendrán acceso a determinados contenidos , dependiendo de sus preferencias.

Una de las características más llamativas es que WhatsApp no enviará notificaciones cuando alguien sea agregado o eliminado de estas listas. Esto significa que los contactos no recibirán ningún aviso si pasan a formar parte del grupo seleccionado o dejan de estar incluidos.

¿Cómo identificar los estados publicados para mejores amigos?

La nueva herramienta también incorpora un indicador visual para diferenciar las publicaciones compartidas con un grupo reducido de aquellas que están disponibles para una audiencia más amplia.

Por defecto , la opción aparece identificada con el nombre "Mejores amigos" y un corazón de color lila . Sin embargo, los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar este elemento y reemplazar el emoji por otro de su preferencia.

La incorporación de esta característica también responde a una necesidad frecuente entre los usuarios: compartir determinados momentos personales sin exponerlos ante toda su lista de contactos. Por ejemplo, una fotografía familiar, una reunión privada o una actualización personal podrán dirigirse únicamente a las personas elegidas.

Mejores amigos de Whatsapp

Una apuesta por mayor privacidad en WhatsApp

Con esta actualización, WhatsApp busca ampliar las posibilidades de personalización y ofrecer un mayor control sobre la circulación de los contenidos publicados en los estados.

La herramienta permitirá organizar mejor las audiencias y evitar que determinadas publicaciones lleguen a personas con quienes el usuario no desea compartir información personal.

El despliegue de la función comenzó de manera progresiva, por lo que su disponibilidad podría variar entre cuentas y dispositivos. En consecuencia, quienes todavía no encuentren la opción deberán esperar a que la actualización llegue a su aplicación.

En conclusión, la llegada de "Mejores amigos" representa un nuevo paso en la estrategia de WhatsApp para incorporar herramientas de privacidad y personalización. Su principal atractivo será permitir que cada usuario decida con mayor precisión quién puede ver sus estados, sin necesidad de compartir todos sus momentos con la totalidad de sus contactos.