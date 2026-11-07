WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de noviembre: verifica si el tuyo está en la lista

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

WhatsApp anunció un nuevo cambio en sus requisitos de compatibilidad que afectará a los usuarios de algunos celulares desde el 30 de noviembre. Conoce cuáles serán los dispositivos móviles que dejarán de tener acceso a la aplicación de mensajería.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares ¿por qué?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usada a nivel internacional. Sin embargo, surge una noticia que ha sorprendido a más de un usuario: actualizará sus requisitos mínimos de compatibilidad y algunos dispositivos antiguos dejarán de tener acceso a la app desde el lunes 30 de noviembre.

Pues bien, según se precisa, la aplicación de mensajería móvil dejará de dar soporte a equipos que no puedan ejecutar las versiones mínimas exigidas, lo que significa que ya no podrán usar la nueva versión de WhatsApp.

"Dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los avances tecnológicos y de seguridad más recientes", se lee en el comunicado.

Según dio a conocer Meta, la decisión se da por el avance constante en las funciones y protocolos de seguridad que se vienen implementando por la aplicación para la protección de datos y brindar una mejor experiencia al usuario.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp el lunes 30?

La medida ha generado preocupación entre quienes utilizan sus celulares desde hace varios años y temen quedarse sin sus conversaciones, fotografías y archivos. Sin embargo, es importante aclarar que el cambio anunciado para noviembre está dirigido principalmente a los usuarios de iPhone, mientras que los celulares Android ya tienen un requisito mínimo de compatibilidad vigente desde septiembre.

Meta precisa que solo se admitirán dispositivos iPhone con iOS 15.5 y versiones posteriores. En ese sentido, ten en cuenta que entre los modelos antiguos que no alcanzan ese nivel y donde dejará de funcionar WhatsApp son:

iPhone original, iPhone 3G y iPhone 3GS.

iPhone 4 y iPhone 4s.

iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 5s.

iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

En cambio, los iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación y modelos posteriores compatibles con iOS 15.5 podrán continuar utilizando WhatsApp si tienen instalada esa versión o una más reciente.

¿Cómo saber si tu celular seguirá funcionando con WhatsApp?

Si tienes un iPhone, para saber si tienes la versión instalada puedes seguir el siguiente procedimiento:

Abre la aplicación 'Configuración'. Ingresa a 'General'. Selecciona 'Información'. Comprueba la versión de iOS instalada.

Protege tu información guardada en WhatsApp

En caso tengas un celular que no cumple con los requisitos de seguridad y compatibilidad de WhatsApp, puedes tomar en cuenta lo siguiente para resguardar tu información almacenada en la aplicación:

Actualizar el dispositivo: Adquirir un modelo apto para recibir futuras versiones de la app.

Adquirir un modelo apto para recibir futuras versiones de la app. Respaldar la información a través de una copia de seguridad de todos los chats y archivos en la nube (iCloud para iPhone) desde la configuración de la app.

a través de una de todos los chats y archivos en la nube (iCloud para iPhone) desde la configuración de la app. Intentar actualizar el sistema operativo, siempre y cuando el fabricante aún ofrezca soporte para ese modelo.

Finalmente, recuerda que WhatsApp enviará notificaciones dentro de la aplicación antes de dejar de admitir un sistema operativo desde el 30 de noviembre y recordará a los usuarios que deben actualizarlo: se aplicará en equipos iOS.