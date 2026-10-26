¿Cómo saber si te espían a través de la cámara de tu celular? Estas señales te ayudarán a detectarlo

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

La idea de que alguien pueda estar observándote a través de la cámara de tu celular es inquietante, pero en muchos casos existen señales de alerta que no debes ignora. Conoce cuáles son para protegerte mejor.

¿La cámara de tu celular te está espiando?

La tecnología sigue avanzando y muchas personas no dudan en adquirir celulares de última generación que tengan herramientas que les permitan hacer los mejores videos y tomar fotos impresionantes para luego compartirlas en las redes sociales.

Sin embargo, en el boom tecnológico, algunos no dudan en mantenerse una pregunta "¿mi celular podría estar intervenido y usan la cámara para espiarme?". Pues bien, descubre cómo identificar las señales de alerta y proteger tu privacidad frente a miradas indiscretas.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, el spyware es la principal vía para que un tercero acceda a la cámara o replique lo que se ve en la pantalla. Una principal seña es el comportamiento inesperado de la cámara, como se encienda de manera autónoma o que aparezcan mensajes de que otra app intenta abrirla.

Señales de que la cámara de tu celular podría estar intervenida

Asimismo, ESET Latinoamérica y otros especialistas en seguridad cibernética y digital destacan algunas señales que no debes dejar pasar por alto y así identificar si alguien está tratando de espiarte por medio de la cámara de tu dispositivo móvil. Entre ellas:

Que la cámara se active por sí sola: el indicador luminoso (un punto verde o naranja en los teléfonos iOS y Android modernos) se enciende aleatoriamente.

el indicador luminoso (un punto verde o naranja en los teléfonos iOS y Android modernos) se enciende aleatoriamente. Que no puedas acceder a la cámara: si otra app, como un spyware, está usando la cámara, es posible que recibas un mensaje indicando que está intentando acceder a esta función.

El agotamiento de la batería, el sobrecalentamiento y los picos de datos indican actividad oculta: ello puede revelar que el dispositivo está enviando archivos grabados hacia el exterior.

el sobrecalentamiento y los indican actividad oculta: ello puede revelar que el dispositivo está enviando archivos grabados hacia el exterior. La aparición de aplicaciones nuevas y extrañas que podría significar que alguien está controlando el equipo a distancia.

que podría significar que alguien está controlando el equipo a distancia. Tu teléfono podría estar funcionando de forma extraña . Esto incluye reinicios aleatorios, cierres inesperados de aplicaciones (especialmente de seguridad o navegadores).

. Esto incluye reinicios aleatorios, cierres inesperados de aplicaciones (especialmente de seguridad o navegadores). El rendimiento de tus videollamadas es deficiente.

Escuchas sonidos extraños durante las llamadas telefónicas.

Consejos para cuidar la seguridad de tu celular.

¿Cómo evitar que una aplicación acceda a tu cámara?

Para cuidar mejor tu seguridad al hacer uso de tu celular, puedes revisar los permisos de las aplicaciones, revocando aquellos que no tengan una justificación clara para acceder a la cámara o el micrófono de tu equipo.

Además, los especialistas recomiendan descargar aplicaciones únicamente de las tiendas oficiales (Appl App Store y Google Play), así como una solución antimalware de un proveedor externo de confianza para detectar y eliminar spyware.

También aconsejan proteger tu celular mediante un PIN seguro y autenticación biométrica, que permitirá cuidar mejor tus aplicaciones frente a accesos de terceros.

Es así como se dieron a conocer al menos siete señales de alerta de que alguien podría hacer uso de la cámara de tu celular para espiarte. Si los problemas persisten, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica o restaurar el dispositivo desde una copia de seguridad.