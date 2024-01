Google implementa nuevas formas de buscar en 2024

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

Durante más de dos décadas, hemos redefinido continuamente lo que puede hacer un motor de búsqueda, siempre guiados por nuestra misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esto ha ido de la mano con nuestros continuos avances en IA, que nos ayudan a comprender mejor la información en sus múltiples formas, ya sea texto, audio, imágenes o videos.

En definitiva, imaginamos un futuro en el que cada persona pueda buscar de cualquier forma y en cualquier lugar que desee. Ahora, en el inicio de 2024, presentamos dos importantes actualizaciones que llevan esta visión a la realidad: Busca con un círculo en Google y una nueva experiencia de búsqueda múltiple impulsada por IA.

Marcar con un círculo (subrayar o garabatear) para buscar

Hoy presentamos Busca con un círculo en Google (Circle to Search), una nueva forma de buscar cualquier cosa en la pantalla de tu teléfono Android, sin cambiar de aplicación. Con un simple movimiento, ahora puedes seleccionar imágenes, texto o videos de forma más intuitiva (como rodear, resaltar, garabatear o tocar) y encontrar la información que cada persona necesita donde quiera que esté.

Por ejemplo, si necesitas identificar algunas de las prendas que un creador de contenido usó en su video "look del día" pero no etiquetó las marcas, simplemente con mantener presionado el botón de inicio o la barra de navegación en el teléfono Android se activará Circle to Search. Desde allí, con seleccionar cualquier artículo con el gesto de preferencia, como circular sus gafas de sol, se podrá encontrar rápidamente opciones similares que se pueden comprar en la web.

También será posible hacer preguntas más complejas sobre lo que está en la pantalla. Por ejemplo, se está navegando por las redes sociales y aparece una imagen de unas deliciosas banderillas coreanas (también conocidas como "Corn Dogs") con algunos aderezos únicos, que se han viralizado y surge la curiosidad de saber más. Con sólo marcar el plato y preguntar "¿Por qué son tan populares?", se podrá obtener más información.

Por otro lado, al ver un video sobre un tema desconocido como "la venta de artículos usados" en YouTube Shorts, podrás marcar rápidamente el texto "artículos de segunda mano" y se podrá saber que es un proceso de compra de productos usados en una tienda, que luego pueden ser arreglados y revendidos para obtener ganancias. Finalizada la búsqueda, se puede cerrar fácilmente y continuar viendo el video.

Circle to Search se lanzará el 31 de enero a nivel mundial en determinados teléfonos inteligentes Android de alta gama, comenzando con Pixel 8, Pixel 8 Pro y la nueva serie Galaxy S24. Y como hemos compartido, los anuncios en el Buscador y Shopping seguirán apareciendo en espacios publicitarios específicos en toda la página de resultados en esta nueva experiencia.

Apuntar con la cámara, hacer una pregunta y obtener ayuda de la IA

Además, a partir de hoy, al apuntar la cámara y hacer una pregunta usando la aplicación de Google, la nueva experiencia de búsqueda múltiple mostrará resultados con información impulsada por IA que va más allá de las coincidencias visuales. Esto brinda la posibilidad de realizar preguntas más complejas o matizadas sobre lo que se ve y encontrar y comprender rápidamente información clave.

Por ejemplo, si nos imaginamos en una venta de garaje y encontramos un juego de mesa desconocido. No hay caja ni instrucciones, inmediatamente surgen preguntas como: ¿Qué es este juego y cómo se juega? Aquí es donde la nueva experiencia de búsqueda múltiple puede ayudar.

Simplemente hay que tomar una fotografía del juego, agregar una pregunta ("¿Cómo se juega a esto?") y se obtendrá una descripción general impulsada por IA que reúne la información más relevante de toda la web. De esta forma, se podrá ver rápidamente cómo se llama el juego y cómo se juega. Además con el resumen de la IA, es fácil profundizar con enlaces de soporte y obtener más detalles.

Esta novedad se lanza esta semana en inglés en los EE. UU., sin necesidad de registrarse en Search Labs. Para empezar, simplemente busca el ícono de la cámara de Lens en la aplicación de Google para Android o iOS. Aquellas personas fuera de los EE. UU. y que han activado SGE, pueden acceder a una vista previa de esta nueva experiencia en la aplicación de Google. También podrán acceder a resúmenes impulsados por IA de los resultados de una búsqueda múltiple dentro de Circle to Search.

Continuar experimentando audazmente con la IA generativa en el Buscador

El lanzamiento de esta semana de información basada en inteligencia artificial para multi búsquedas es el resultado de las pruebas que comenzamos el año pasado para ver cómo la IA puede hacer que la búsqueda sea mucho más útil, con nuestra Experiencia Generativa de Búsqueda (sus siglas en inglés SGE) en Search Labs. Recibimos muchos comentarios valiosos de personas que decidieron unirse a este experimento y seguiremos ofreciendo SGE en Labs como plataforma de pruebas para ideas nuevas e innovadoras.

Estas actualizaciones harán que el Buscador sea aún más natural e intuitivo, pero apenas hemos explorado la superficie de lo que es posible hacer. Para probar estas últimas novedades, es necesario inscribirse en Search Labs (donde esté disponible) y activar el experimento SGE. Esperamos que más usuarios se unan a Labs mientras continuamos reimaginando el futuro de la Búsqueda.