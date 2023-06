"La Holanda limeña": ¿Dónde queda y cómo llegar?

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

¿Con ganas de viajar? Si ello es lo que quieres hacer no tendrás que ir muy lejos de Lima para lograr la desconexión que tanto ansías. Y lo mejor de todo que no tendrás que gastar mucho. "La Holanda limeña" es un lugar turístico que colmará todas tus expectativas.

Marachanca

El canal de Youtube: "Traveleras" dio a conocer este atractivo turístico muy cercano a la ciudad capital. Las influencers especifican que si quieres llegar a esta joya de la naturaleza primero debes dirigirte a Matucana.

Desde Chosica- parque Echenique, el recorrido es de aproximadamente 1 hora y el costo del pasaje va desde los seis soles.

Ahora, si quieres llegar a Marachanca o "la Holanda limeña" hay 2 formas de llegar; lo puedes hacer a pie o abordando un mototaxi.

Si escoges la primera forma de llegar te tomará 2 horas de recorrido; pero si optas por tomar una unidad móvil, el tiempo de llegada es de una hora con una inversión desde los 20 soles.

Cabe precisar que el pueblo de Marachanca se ubica a más de 3000 m. s. n. m., y que pertenece a la comunidad de Barrio Bajo, una zona caracterizada por la agricultura de tubérculos y flores.

El recorrido

Para empezar esta travesía tendrás que hacer un pago de 6 soles como concepto de entrada a esta zona turística.

Lagunas 'Las gemelas'

Si quieres ir a este paraje tendrás que llevar unas buenas zapatillas con tracción para que no te resbales cuando intentes subir las cuestas del camino, también considera usar un gorro y ropa ligera para este recorrido, ya que suele haber sol en esta época del año.

Otra cosa fundamentalm es nunca olvidar llevar elementos indispensables para un buen paseo por la naturaleza: agua, bloqueador y repelente.

Mientras te encuentres en camino hacia la laguna 'Las gemelas' te toparás con la catarata LLaqa Qana. Esta mide 30 metros aproximadamente. Sin duda alguna, esta es una buena antesala antes de dar con esa hermosa maravilla natural.

Al seguir tu camino cuesta arriba, y si logras divisar a lo lejos unas aguas azul turquesa; no lo dudes, ya estás cerca a la laguna por la que empezaste todo este recorrido, puesto que el color impactante te transporta a "un pedazo de cielo en la tierra".

Tener en frente a la laguna 'Las gemelas', genera en cualquiera las ganas de darse un chapuzón; sin embargo, deberás pensarlo muchas veces, porque la temperatura del agua es muy fría.

En conclusión, si quieres viajar este fin de semana no dejes de contemplar en tu itinerario a Marachanca o "La Holanda limeña" que queda cerca de Lima y puedes llegar de dos formas a pie o por mototaxi. No olvides considerar lllevar mucha agua, bloqueador, repelente, entre otros elementos, para no tener contratiempos en tu viaje.