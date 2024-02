Abuelito baila para su esposa con Alzheimer y darle alegría a su vida: "Ejemplo de amor verdadero"

En redes sociales, un abuelito se robó los corazones y la admiración de muchos internautas por demostrar que no importa los años que pasen, siempre tratará de encontrar una forma de demostrar cuánto ama a su esposa y todo lo que está dispuesto a hacer para verla feliz, especialmente porque sufre de Alzheimer.

Muchas parejas deciden unir sus vidas para siempre ante Dios y cumplir la frase 'hasta que la muerte los separe' y estar con ellas en los buenos y malos momentos. Es así como este adulto mayor quedó como un claro ejemplo para muchos jóvenes de que sí existe el amor verdadero.

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Cris compartió con todos sus seguidores un tierno momento protagonizado por sus dos abuelitos de 90 años, quienes se encontraban en medio de la sala de su hogar.

Según la escena, el abuelito, con algo de delicadeza y pasos lentos, trató de sacar a relucir sus mejores pasos de baile para tratar de alegrar y amenizar el día de su querida esposa, quien descansaba sobre un sofá cubriendo sus piernas con una manta, para lograr recordarlo, ya que sufría de Alzheimer y tenía pérdida de memoria.

Además, el nieto mostró emotivas escenas y recuerdos del amor entre sus abuelos, pues en los videos se ve al señor poner en el televisor caricaturas, las favoritas de su esposa, y arroparla, procurando su bienestar.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al abuelo por enseñar a todas parejas jóvenes que sí es posible el amor eterno y que a pesar de los problemas se puede salir adelante.

"A veces siento que este tipo de amor está en extinción", "interestelar tiene razón cuando dice 'El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio'", "y dicen que el 'para siempre' no existe", "no hay amores como los de antes, de los que se querían con poco y se respetaban siempre. Ahora simplemente vivimos el amor de otra manera", "debieron tener mil problemas de pareja, aun así, ya en sus últimos tiempos, se siguen eligiendo. Me conmueve. Llevo rato llorando por ellos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.