Abuelita sorprende con peculiar look para ir al funeral de sus ex parejas: "Todavía no se me murió ninguno"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video compartido en TikTok, donde una abuelita llamó la atención al compartir su mejor look con el que despediría a sus exparejas, ganándose las risas de sus seguidores por un peculiar detalle que explicó casi al finalizar.

La despedida de un ser querido suele ser la más dolorosa de todas, pero se trata de sacar fuerzas para poder organizar su funeral y esperar que cada detalle sea perfecto para que tenga una digna partida al cielo.

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer mayor, identificada con el usuario @laabuelaencantadaa, se encuentra con muy buen humor para dar a conocer a todos sus seguidores qué vestuario luciría en los funerales de sus exparejas.

En la escena, comienza mostrando el vestido que es de tela de gasa en color negro. Posteriormente, señala que llevará un par de aretes con una piedra negra, la cual va bien con la fecha, el vestido lo acompañará con en conjunto con otra prenda, que no muestra, del todo, pero afirma que se verá muy bien.

"Voy a hacer hoy un 'Get Ready with Me' para el funeral de alguno de mis ex... es una poshera, plisada, divina de gasa, preciosa con este conjuntito que también tiene unos voladitos de gasa y estos aretes que tienen esta bolita negra para el funeral", se le escucha decir a la mujer en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 5 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

En un momento, la señora se muestra muy triste tras revelar que aún no han muerto sus ex parejas, lo cual la dejará esperando para poder utilizar el atuendo que ya tiene listo y esto le causa cierta desesperación, pues afirmó que le urge utilizarlo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la mujer por siempre tener un buen sentido del humor y en especial, porque se preparaba con anticipación a los funerales de sus exnovios.

"Sé que le va a quedar hermoso, señora, pero necesito que lo modele y se ponga en situación: ¿cómo va a entrar? ¿Pañuelo y lágrimas? ¿Lentes oscuros?", "escucharon: dijo 'algunos de mis ex', o sea que ha de tener varios, muchachas no hay que andar con uno nomás", "todavía no se me ocurre ninguno ja, ja, ja casi me ahogo", "eso es tener actitud y andar alegre por la vida", "a esa edad hay que estar preparados", "ja, ja, ja, pero ninguno murió todavía, casi me ahogo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.