Pareja hace revelación de sexo con pelea de gallos y usuarios reaccionan: "Los animales qué culpa tienen"

En redes sociales, una pareja de Nueva León causó la indignación de muchos tras no dudar en usar unos gallos de pelea para la revelación del sexo de su bebé, calificándola como un cruel maltrato hacia los animales, que no tienen nada que ver en ese evento que para muchos es de gran importancia.

Muchos futuros padres tratan de organizar una tradicional revelación del sexo de sus bebés en compañía de sus amigos y familiares, con gran alegría y entusiasmo, por lo cual esperan que todo salga perfecto y sea un grato recuerdo que puedan rememorar por siempre.

Indignados por usar gallos

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está rodeada de sus invitados y se encuentran en medio de un evento para saber si traerían al mundo una niña o un varón. Algunos deciden usar globos, pero ellos optaron por utilizar gallos de pelea.

Todo están en un jardín donde la orgullosa madre con vestido blanco esperaba atrás, mientras dos hombres llevaban los animales para lanzarlos y que estos comenzaran a enfrentarse y con ello soltarían un humo de color rosa o azul según el resultado, ya que en sus patas tenían unos pequeños globos.

"Los animales qué culpa tienen", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 1.2 millones de reproducciones en X (antes Twitter), donde fue compartido.

Los familiares de la pareja descubren que pronto tendrán una niña como nuevo integrante y no dudan en ir a abrazarlos fuertemente y felicitarlos.

Si nuestro baby shower no va a ser así mejor no quiero nada 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/PFRUTHXnyw — El Meme (@MemetecaOficial) February 11, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la pareja por maltratar a los animales al usarlos como entretenimiento. Por otro lado, algunos usuarios aconsejaron no seguir ese ejemplo y no usarlos como objetos o seres que puedan usarse a diestra y siniestra.

Gran polémica

"¿Son rancheros?", "pobres animales, estoy en contra de esas peleas", "pobre bebé condenado a la ignorancia del maltrato animal y unos padres que no tienen consciencia de la vida", "pobre bebé, qué familia le tocó", "la demostración de porque México tiene un nivel de violencia tan alto", "maltrato animal en acción", "un ritual perverso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una pareja realizó la revelación de género de su bebé con una pelea de gallos, en Monterrey, Nuevo León, en México.