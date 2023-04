"Al fondo hay sitio": Aaron Picasso desata indignación en redes sociales por parodia transfóbica

El actor que interpretó al popular "Jaimito" en la telenovela "Al fondo hay sitio", viene causando polémica e indignación en redes sociales, esto debido a que publicó una parodia en su cuenta de Instagram, con alto contenido transfóbico.

En el clip, se escucha a Picasso decir: "Bebé, no te hagas. Tú eres hombre. Para mí, tú eres transformer". Además, el cantante se caracteriza como una mujer, aparentemente transexual, y utiliza una voz más gruesa para entonar su parte de la canción.

La respuesta del público no se ha hecho esperar y la sección de comentarios se ha llenado de quejas. Los usuarios de Instagram han criticado duramente la actitud de Aaron Picasso, señalando que su propuesta es ofensiva e inapropiada.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram son : "Por suerte, no estás en 'Al fondo hay sitio'", "Ya entendemos por qué no regresó a la TV", "Gracias a Dios, no te volvieron a llamar en 'Al fondo hay sitio', porque talento ya no hay" y "Alguien necesita atención, no se la den".

La polémica ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la importancia de respetar la diversidad sexual y evitar estereotipos y prejuicios que puedan generar discriminación hacia las personas transexuales.

En la actual serie que se transmite por América TV, se puede ver a Jorge Guerra interpretando a Jimmy, pero hace años, fue Aaron Picasso quien interpreto al popular Jaimito, quien era hermano menor de Joel y Grace e hijo de Charito.

Cabe resaltar que Picasso si audicionó para formar parte del elence de la continuación de "Al fondo hay sitio", pero después de pasar un casting virtual, que aprobó, le tocó pasar otro casting presencial y fue allí cuando lo rechazaron para retomar su papel.

"La gente me dice: '¿Por qué no has querido?'. No, yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco, pero por mi parte me hubiera encantado porque es un personaje con el que yo crecí", indicó Aaron hace algún tiempo.