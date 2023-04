¿Isabella regresa a "AFHS"? Karina Calmet despierta rumores tras sorprendente revelación

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karina Calmet regresará a la pantalla chica tras estar ausente durante varios años. La actriz se mostró entusiasmada de regresar a la televisión en el programa El gran chef famosos. Incluso, no descartó la posibilidad que pueda regresar a la serie "Al fondo hay sitio".

¿Qué dijo Karina Calmet sobre su posible regreso a "AFHS"?

En comunicación con un medio local, la actriz Karina Calmet, recordada por su interpretación como Isabella Picasso Maldini, despertó rumores de regreso a la serie "Al fondo hay sitio" tras sorprendente revelación.

"Nunca se puede saber lo que pasará en ficción porque justamente es ficción. Aprecio y quiero mucho a Gigo Aranda y a ese gran equipo, así que las puertas nunca están cerradas, pero por el momento, pertenezco a Latina", dijo la actriz.

La actriz reveló que la producción de "AFHS" aún no se ha comunicado con ella. "No (estamos en contacto). Nosotros estamos en contacto permanente porque somos amigos, pero 'Isabella' está muerta por el momento, está mirando desde el cielo a ver si volverá o no (risas)".

Karina se encontró con Marco Zunino, quien era su esposo en la serie peruana. La actriz reveló que fue un reencuentro inesperado pero ameno. "Hemos sido pareja en la serie ("AFHS") durante siete años, es mi compañero, amigo, somos como hermanos, así que fue muy grato reencontrarme con él después de tantos años".

Karina Calmet en "El gran chef famosos"

Karina Calmet estuvo durante un largo tiempo alejada de la televisión; sin embargo, regresará a la pantalla chica con el programa "El gran chef famosos" que se emitirá por la señal de Latina.

"Regreso a la televisión después de muchos años y estoy muy feliz porque en 'El gran chef famosos' también me estoy reencontrando con muchos compañeros de trabajo".

"Estoy en un nuevo canal, es un formato nuevo, espectacular, familiar y divertido. El público está con muchas ganas de ver el programa, que se estrenará este lunes a las 8 de la noche. Es un programa fuera de lo común y eso me motivó a regresar a televisión".

Calmet reveló que extrañaba aparecer en la pantalla chica. "Siempre se extraña, siempre he tenido una respuesta positiva y el cariño del público por las calles, así que eso también me motivó a regresar".

Karina Calmet es una actriz peruana nacida en 1965. Inició su carrera artística en la década de 1980, participando en diversas telenovelas, series y películas peruanas. Sin embargo, la gente la recuerda por su personaje de "Al fondo hay sitio", Isabella Picasso Maldini.